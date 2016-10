Vybuchující Samsung. Z vánočního trháku v českých obchodech zbyly jen makety

Samsung Galaxy Note 7 | foto: ČTK

PRAHA Měla to být vlajková loď, to nejlepší, co může světová mobilní jednička nabídnout. Telefon s ambicí porazit v high-tech souboji nejnovější iPhone od Applu s velkým potenciálem na předvánočním trhu. Jenže ještě než se luxusní smartphone Samsung Galaxy Note 7 začal v mnoha zemích, včetně Česka, vůbec oficiálně prodávat, srazil naopak jihokorejského obra do kolen.