Vyrazili zuby pasažérovi, teď nabízí čtvrt milion tomu, kdo se vzdá místa v letadle

Aerolinky se čtvrtečním oznámením podle deníku Financial Times snaží napravit svou pověst, kterou poškodilo nedávné násilné vyvedení jednoho z pasažérů z letadla.

Devětašedesátiletý americko-vietnamský lékař při tomto incidentu na chicagském O ́Haraově letišti přišel o dva zuby, měl zlomený nos a otřes mozku. Záběry z letadla kolovaly na sociálních sítích a vyvolaly velké pobouření.

„Naše vyšetřování ukázalo, že mnoho věcí se ten den pokazilo,“ uvedl v prohlášení šéf společnosti Oscar Munoz. Jedna věc je podle ně jasná: oficiální postupy aerolinek se dostaly do konfliktu s hodnotami firmy a s tím, co je správné. „Pro nás pro všechny to byl bod zlomu,“ dodal Munoz.

Společnost uvedla, že se bude snažit omezit na minimum vznik situací, kdy pasažérů bude více, než je míst, a některý z cestujících se bude muset nedobrovolně letu vzdát. Toho chce docílit vyššími kompenzacemi a tím, že personál bude moci nabídnout například přesun po zemi.



Na lety, kde je těžké najít dobrovolníka, bude firma prodávat méně letenek. To se týká například malých letadel nebo koncových letů do nějaké destinace.

Aerolinky v prohlášení znovu uznaly chybu. „Velmi se omlouváme za to, co se stalo, a za naši počáteční reakci,“ uvedly. Společnost zprvu incident bagatelizovala a omluvila se až po několika dnech po kritice veřejnosti.