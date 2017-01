Výrobní velmoc: do Česka se vejde další velká automobilka. A ne jen jedna

V roce 2015 se v Česku vyrobilo 123,2 automobilů na tisíc obyvatel. V tomto ukazateli je před námi jen jedna země – sousední Slovensko, které předloni Česku „vyfouklo“ novou továrnu Jaguar Land Rover (JLR). Slováci v roce 2015 vyrobili 184 automobilů na tisíc obyvatel. Právě továrna JLR s počáteční kapacitou 150 tisíc vozů (a možností rozšíření na dvojnásobek) navíc náskok Slovenska ještě navýší.

Zatímco v Česku se v roce 2015 vyrobilo asi 1,3 milionu automobilů, na Slovensku to bylo něco přes milion, což znamená, že s Jaguarem se tamní kapacita přiblíží české. Ta se ovšem také postupně rozrůstá, třeba díky modernizaci závodu Škody v Kvasinách.



Porovnání se Slovenskem, kde je navíc automobilový průmysl soustředěn výrazně jen v západní části země, ukazuje, že do Česka by se klidně ještě další velká automobilka vešla. A ne jen jedna. Aby se Česko dostalo na úroveň počtu vyrobených vozů na obyvatele, jakou mají Slováci, musela by místní výroba vzrůst o více než 600 tisíc vozidel.



To je při dnešních měřítkách, kdy se v Evropě typicky stavějí výrobní závody s kapacitou kolem 300 tisíc vozidel, příležitost ještě pro nejméně dvě další automobilky. Tento prostor by mohla zaplnit například Tesla, o jejímž zájmu vybudovat továrnu v Česku se spekuluje. Jde o poměrně mladou firmu, která vyrábí výhradně elektromobily. Právě ty se ale nyní stávají populárními a také technologie pro tento druh aut se neustále zdokonalují.

Přílišná závislost na automobilovém průmyslu je Česku často vyčítána, na druhou stranu Slovensko je v tomto ohledu na autech ještě závislejší. Ano, určitě bychom se měli snažit přilákat investory i z jiných oblastí průmyslu a také se více soustředit na špičkové obory s vysokou přidanou hodnotou.



Jenže to neznamená, že kdyby sem chtěla nějaká další automobilka přijít, měl by ji stát odmítnout.

Z hlediska současné extrémně nízké nezaměstnanosti se ovšem příchod další automobilky může jevit jako utopický. Zhruba pětiprocentní nezaměstnanost v Česku znamená, že každý, kdo chce pracovat, tak nejspíš práci má, a firmy pociťují, že se jim zaměstnanci shánějí velmi špatně.

Možná i z důvodu odlišné nezaměstnanosti si Jaguar Land Rover nakonec vybral Slovensko. Tamní míra dosahuje téměř devíti procent. Jenže v „automobilovém kraji“ Slovenska je nezaměstnanost zhruba stejná, jako je průměr Česka.



Těžko říci, jaké lokality stát Jaguaru nabízel, ale v Česku klidně mohla automobilka přijít do regionu s o něco vyšší nezaměstnaností. Na druhou stranu případ továrny Hyundai v Nošovicích ukazuje, že ani region s potenciálně dobrou zásobou pracovní síly nemusí být výhrou. Automobilce se při jejím startu dařilo pracovní místa naplňovat pomaleji, než byl plán. Na Slovensku se pro změnu do JLR na asi 1800 míst, která má závod v roce 2018 poskytnout, hlásí zhruba 40 tisíc uchazečů.

Aktuální stav zaměstnanosti ovšem nemusí trvat věčně, což platí jak pro Česko, tak pro Slovensko. A kdo ví, zda v horizontu deseti a více let nebude Česko další automobilku opravdu potřebovat. Doposud se počty zaměstnanců výrobních závodů navyšovaly, jenže moderní technika a příchod průmyslu 4.0 s postupnou modernizací mohou znamenat, že automobilky budou ze svých továren propouštět.

Další továrna, která by tuto „přebytečnou“ pracovní sílu v budoucnu spolkla, se pak určitě může hodit.