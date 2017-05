Wintonovy děti se znovu rozloučí v Praze na nádraží. Rodičům odhalí nový pomník

PŘÍBĚH ZACHRÁNCE Mladý bankéř Nicholas Winton organizoval v počátcích druhé světové války v Československu odjezdy židovských dětí do Velké Británie.

Obstarával veškeré formality potřebné k jejich přepravě po železnici, zařizoval doklady a přijetí v britských rodinách.

669 dětí zachránil před jistou smrtí v nacistických koncentračních táborech.

O svých činech dlouho mlčel. Po válce se Winton živil jako makléř. Do povědomí širší veřejnosti se dostal až díky dojemnému setkání se zachráněnými „dětmi“, které zorganizovala BBC v roce 1988.

Winton byl za své činy několikrát vyznamenán a povýšen do rytířského stavu. Prezident Václav Havel mu v roce 1998 udělil vysoké státní vyznamenání Řád Tomáše Garrigua Masaryka, předloni dostal od prezidenta Miloše Zemana Řád bílého lva

Zemřel v roce 2015 ve věku 106 let.