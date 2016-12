Výrobce smrtících airbagů by se mohl v USA ‚vykoupit‘ až miliardou dolarů

WASHINGTON Japonská společnost Takata by mohla zaplatit americkým úřadům až jednu miliardu dolarů (26 miliard korun) za ukončení trestního vyšetřování jejího postupu v kauze problematických airbagů. Informoval o tom ve středu list The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na zdroje obeznámené s jednáním. Nafukovače firmy Takata mohou explodovat a vymrštit do vozu části kovu. V USA je tento problém spojován s 11 úmrtími a 184 zraněními.

Vyšetřovatelé se domnívají, že Takata vydávala zavádějící prohlášení a zatajovala informace ohledně potenciálně závadných airbagů. Dohoda o urovnání by podle zdrojů mohla být hotova v lednu. Takata se k informacím listu odmítla vyjádřit, uvedla agentura Reuters. Takata čelí značnému tlaku na své finance, protože potíže s airbagy si vyžádaly nutnost svolat po celém světě desítky milionů aut. Podle zdrojů se v rámci podmínek dohody o urovnání sporu jedná o tom, že firma okamžitě uhradí pouze část pokuty a zbytek zaplatí až během dalších let. V samotných Spojených státech svolávají automobilky kvůli airbagům Takata zhruba 42 milionů aut. Jde o největší svolávací akci související s bezpečností automobilů v historii USA, podotýká WSJ.