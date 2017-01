Yahoo Japan zvažuje třídenní víkend, chce zaměstnance motivovat

Yahoo - ilustační foto | foto: Reuters

TOKIO Japonská internetová společnost Yahoo Japan zvažuje, že by do roku 2020 zavedla třídenní víkend. Chce tak bojovat proti přepracovanosti a zaměstnance motivovat, aby podávali co nejlepší výkon. Firmě by tím zároveň vzrostla produktivita. Agentuře Bloomberg to řekla mluvčí společnosti.

Japonsko je proslulé svou tvrdou pracovní kulturou. Průzkum ukázal, že zaměstnanci téměř čtvrtiny společností měsíčně odpracovali 80 přesčasových hodin. Známé jsou smrti z přepracovanosti (karoši).

V lednu byl například donucen rezignovat šéf jedné velké reklamní firmy poté, co kvůli přílišnému pracovnímu vytížení spáchala sebevraždu mladá zaměstnankyně. Na kontě měla 100 přesčasových hodin měsíčně. Japonská vláda a podniky v únoru spustí kampaň, jejímž cílem je umožnit, aby firmy své zaměstnance každý poslední pátek v měsíci pouštěly dříve, aby pracovníci mohli strávit více času se svými rodinami. Japonská vláda rovněž hodlá do března zveřejnit reformu týkající se práce.