Z Česka mizí další značky čerpacích stanic. Které pumpy dostanou nová loga?

Lídr pumpařského trhu Unipetrol RPA s čerpacími stanicemi Benzina právě začleňuje do své sítě desítky koupených stanic z řetězce OMV.



Dvojka v maloobchodním prodeji pohonných hmot u nás – maďarský MOL nedávno přestavěl do barev své značky 125 koupených pump Agip a zvažuje, že podobně přebarví pod tento brand i stejný počet dříve ovládnutých modrých pump Pap Oil.

Bude z Pap Oilu MOL?

„Rozhodnutí o tom, zda eventuálně spojíme síť pod jednu značku, by mělo padnout do poloviny roku 2017,“ uvedl mluvčí společnosti MOL Česká republika Tomáš Pavlík. Během letošních prvních tří měsíců hodlá koncern rebrandovat a modernizovat svých 24 čerpacích stanic Slovnaft z celkem 308 všech pump, které mu v Česku patří.

Změna majitele a následně i značky po přechodu do jiné „stáje“ už v minulosti potkala třeba pumpy tuzemských majitelů ČS Torol, K Petrol či Paramo Trysk, které už před lety pohltila Benzina. Týká se to i zahraničních značek BP, ESSO, Lukoil, JET, Aral nebo Total. Ty všechny do Česka přišly a po čase zase odešly.

Díky takovýmto transakcím narostla nejvíc třeba síť OMV (o koupené stanice Avanti a pak hlavně 70 pump Aral) nebo zmíněný MOL, který ke svým pumpám Slovnaft, jež se nyní chystá také přebarvit, koupil před čtyřmi lety stanice Pap Oil a nedávno přidal do svého portfolia i Agip (od italského koncernu ENI), který několik let předtím zas pohltil v Česku pumpy ESSO. Akvizicí po dlouhé době roste i Benzina, která se loni dohodla na koupi zhruba třetiny z 220 pump OMV v Česku.

„Pokračujeme v postupném přebírání 68 čerpacích stanic od společnosti OMV. V minulém roce jsme převzali 20 stanic. Projekt převzetí čerpacích stanic by měl být dokončen v průběhu roku 2017,“ upřesnil včera pro LN Pavel Kaidl, mluvčí Unipetrolu, pod který síť Benziny, čítající aktuálně 363 pump, spadá.

„Podobné přesuny jsou logické a obvyklé i jinde,“ komentuje situaci šéf Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. „A že řada, často i velmi známých značek, z Česka odchází, nemusí být dáno jen tím, že se jí tady nedaří. My jsme pro tyhle giganty jen malý trh, a pokud někde v centrále usoudí, že trh v jiné zemi je pro ně důležitější, tak Česko bez váhání opustí,“ dodává Indráček.

Vlastníků benzinek ubývá

Ze statistiky, kterou aktuálně zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu, vyplývá nejen meziroční nárůst počtu pump v kategorii veřejných o 62 na 3906 – což je ale dáno spíš změnou kategorie u řady dosud neveřejných a poloveřejných čerpadel (firmy ze svých uzavřených areálů začínají někdy nabízet pohonné hmoty i veřejnosti). Data však potvrzují i pokles vlastníků pump v Česku.

Loni jejich celkový počet klesl o 15 na 1678. Z malé části se to týká těch největších sítí, ovšem nejvíc majitelů pump ubylo mezi těmi, kteří vlastní pouze jednu čerpací stanici. Malých soukromých, často rodinných, firem v této kategorii bylo ke konci loňského roku ze zmíněného celkového počtu 1388. Jejich čerpací stanice nemizí z trhu, kupují je firmy jako třeba Tank Ono.

Koncentrace pumpařského byznysu bude podle lidí z branže zřejmě dál pokračovat. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu je u nás totiž možnost růstu sítí pump stavbou nových na zelené louce velmi omezená. „Nelze tedy vyloučit, že bude i dál docházet k procesu koncentrace mezi společnostmi, a to formou akvizic, nákupu jiných sítí nebo menších balíčků benzinek,“ uvedl Loula.