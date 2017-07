Musk propojí New York a Washington Hyperloopem. Lidi převeze za 29 minut

NEW YORK „Mám ústní schválení od vlády k vybudování Hyperloopu mezi Washingtonem a New Yorkem,“ uvedl vizionář Elon Musk ve čtvrtek na Twitteru. Trasu mezi New Yorkem a Washingtonem tak pravděpodobně spojí podzemní dopravní systém pracující na bázi podtlaku, kapsle s pasažery urazí 370 kilometrů za 29 minut, avizoval Musk a dodal, že jedná o vybudování dalších tras.

Autem trvá cesta z Washingtonu do New Yorku něco málo přes čtyři hodiny. Vizionář Elon Musk, kterému patří známá automobilka Tesla, slibuje, že Hyperloop zvládne tuto trasu urazit za 29 minut. Zastavovat by měl také Baltimoru a Philadelphii.

Elon Musk (Twitter) @elonmusk Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. odpovědětretweetoblíbit

Hyperloop je pokrokový dopravní prostředek pro přepravu osob složený z kapslí, které se pohybují v podzemním tunelu ve vakuu. Využívá technologie magnetické levitace. Podle Muska by mohly kapsle dosahovat rychlosti až 1200 km/h.

Blíže ovšem neupřesnil, od koho The Boring Company ústní povolení obdržela. Ale řekl, že společnost vybuduje podzemní tunel, který města propojí.

Představitelé měst New York a Philadelphia uvedli, že Musk je s projektem Hyperloop nekontaktoval.



„Dosud jsme s Elonem Muskem vedli slibné konverzace, zavázali jsme se k transformačním projektům v oblasti infrastruktury a věříme, že jedny z nejlepších řešení často pocházejí z vynalézavosti a úsilí soukromého sektoru,“ uvedlo ministerstvo dopravy pro Business Insider

Není žádným tajemstvím, že Musk vede rozhovory o Hyperloopu s představiteli rýzných měst například s Los Angeles.