Z použitého zboží na internetu najde kupce třetina. Největší zájem je o věci pro děti

PRAHA Úspěšnost prodeje věcí z druhé ruky na internetu se pohybuje kolem 30 procent. Největší šanci na prodej má vystavené zboží do tří dnů, kdy najde kupce polovina věcí, 80 procent se prodá do 14 dnů. Vyplývá to z údajů aplikace Inzeromat.cz, přes kterou je možné vložit inzerát současně na Sbazar.cz, Bazoš.cz, Mimibazar.cz, Letgo.cz a Bayo.cz.

Nejčastější důvody, proč většina nabídek vůbec nenajde kupce, jsou vysoká cena, špatné fotografie nebo popis a také to, že inzerát nebyl zvýrazněn, takzvaně topován, a brzy zapadl v široké nabídce.

„Ze zkušenosti vyplývá, že je dobré uvažovat o změně ceny už za týden, kdy prodejce nemá kupce. Pak už totiž nemůže čekat velkou vlnu zájmu,“ uvedl výkonný ředitel Inzeromatu Martin Jiřička. Oblečení z druhé ruky pochází z Německa. Česko je překladiště pro Afriku Nejlépe a nejčastěji se přitom prodává cokoli na děti. To si kupuje téměř třetina zájemců, nicméně průměrná cena nákupu zboží na děti je jen 377 korun. Velký zájem je také o zboží z kategorie auto-moto, z níž je téměř každý pátý nákup. Transakce v tomto segmentu dosahují průměrně přes 74 000 korun. Relativně hodně lidé na bazarových serverech utrácejí i za věci na zahradu (4202 korun), za elektroniku (3283 korun) a za věci spojené se sportem (2456 korun). Naopak relativně nízké jsou transakce za módu a doplňky (558 korun). Tři čtvrtiny uživatelů Inzeromatu si za měsíc podají od jednoho do tří inzerátů, 15 procent podá mezi čtyřmi a devíti inzeráty a pět procent lidí si dá přes 20 inzerátů.