Za trendy auta si lidé neváhají připlatit. Zákazníci přesedají z běžných vozů do SUV

Opel Astra je jakýmsi zástupcem automobilů doby, která pomalu končí, a Peugeot 3008 je v některých ohledech poslem nových časů. Což samozřejmě neříká nic o tom, o jak dobré vozy jde, ale když se oba pyšní právě titulem auto roku, jen těžko mohou být vyloženě špatné.



Úplně normální

Astra je zástupcem jakéhosi konzervativního automobilového proudu. Ačkoli popularita všech možných sportovně-užitkových vozů nadále roste, je to právě segment kompaktních vozů, který si nadále drží u zákazníků velkou popularitu a nástupu SUV vcelku odolává.

Astra ukazuje, proč tomu tak je. Prodává se v řadě verzí, od hatchbacku po prostorné kombi, a v zásadě nevyvolává velké emoce. Široký je i rozsah motorizací, testem LN prošla jedna ze základních pohonných jednotek, tříválec 1.0 litru s výkonem 77 kilowattů.



Ačkoli jsou tříválce mnohdy terčem posměchu, v tomto případě jde jen o předsudky. Vlastně i zvukový projev litrového tříválce v astře je docela příjemný av praxi motor podává subjektivně lepší výkony, než o čem vypovídá hodnota zrychlení z nuly na 100 km/h za 11,2 sekundy. Agregát je pružný, táhne z nízkých otáček, a byť má turbo určitou prodlevu, není dramatická. Dá se s ním jezdit klidně a přitom se nechá pobídnout i ke svižné jízdě, astra s ním rozhodně nemusí být brzdou provozu.

A spotřeba se drží příjemně nízko, i neurvalejší testovací jízdy s velkým podílem poskakování po městě znamenaly výsledek 6,9 litru na 100 kilometrů. Při klidném tempu se lze dostat o dva litry níže. Schopnosti motoru pak vysoce převyšuje podvozek, který dává autu hodně jistoty, a byť je tužší, posádku nevytřese.

Interiér astry překvapí útulností a nápaditým designem, ale řidiče dovede rozčílit kluzká hlavice pětistupňové manuální převodovky. Ta kazí dojem z jinak přesného řazení.

Extravagance

Zato francouzský peugeot je úplně jiné auto. Už na první pohled chce být nápadné a budí emoce. Astra je sice hezká, ale soutěž krásy vyhraje jen těžko, 3008 se o to ovšem snaží.

Výrazný design pokračuje v interiéru, který je na hony vzdálen běžné nudě třídy kompaktních vozů. Peugeot tu opět použil své uspořádání interiéru i-Cocpit, kdy má před sebou řidič malý volant a „budíky“ se nacházejí až nad ním. Díky vysoké pozici za volantem se toto řešení může pochlubit parádní přehledností.

Některé extravagantně vyhlížející ovládací prvky ovšem zaslouží trochu kritiky, řidič si musí zvyknout na to, co které tlačítko dokáže. Malým volantem se Peugeot 3008 skvěle řídí a také jeho jízdní vlastnosti příjemně překvapily. 3008 není tak houpavý, jak by se dalo očekávat, přitom je rozhodně komfortnější než astra.

Zásadní disciplínou, jež k pohodlí u obou aut pomáhá, jsou sedadla. Opel se léta pyšní tím, že sedačky navrhuje ve spolupráci s ortopedy, av praxi je to znát. Iv základním provedení astry jsou výborné, a to si lze připlatit ještě lepší.

Ale totéž platí u Peugeotu. Testované provedení GT mělo kožená sedadla s výrazným tvarováním. Ta patří k jedněm z mála ve své třídě (a možná na trhu vůbec), která dovedou podepřít stehna i vcelku dlouhonohých řidičů. Sedačky jsou velmi komfortní a přitom mají slušné boční vedení. Takže i při svižnějším tempu, které dovolí dvoulitrový turbodiesel s výkonem 133 kW, v nich posádka neklouže.

Motor je příjemně utlumený, převodovka řadí jemně a auto i přes mnohem vyšší hmotnost než astra působí vcelku „lehkonoze“. Svižnější jízda si vyžádala 6,1 litru nafty na 100 kilometrů. V praxi dovede řidič jezdit u astry i 3008 v testovaných motorizacích se stejnou spotřebou. Ai když má peugeot větší výkonovou rezervu, dramatický rozdíl v dynamice nakonec není.

Ani jeden z vozů nevyhraje cenu za největší praktičnost, nicméně prostoru je v obou modelech dost. To vlastně hraje ve prospěch astry, která je samozřejmě mnohem dostupnější než „fešácký“ peugeot. I to ukazuje posun v automobilovém světě – spousta zákazníků je ochotna si za módní auta připlatit.