Záchrana domova díky finančnímu poradenství

Advertoriál

„Nesete peníze? Tak prosím, můžete dál!“ vítá nás ve dveřích svého dvoupatrového domu v Kynšperku nad Ohří devětašedesátiletý Ludvík Lukáč a po jeho boku se usmívá jeho o tři roky mladší manželka Irena. Patří mezi služebně nejstarší klienty firmy OVB v Karlovarském kraji a dost možná i mezi nejvděčnější.

Vždyť jen za dobu spolupráce s OVB získali na státních příspěvcích ze stavebního spoření přes 140.000 korun a z penzijního připojištění 41.080 korun. Navíc jim díky OVB zůstal dům, ve kterém celý život bydleli.

Lukáčovi spolupracují se zdejšími finančními poradkyněmi firmy OVB Věrou Zámečníkovou a Ulrike Trepákovou. Prvně jmenovaná s Lukáčovými na začátku 90. let zahájila spolupráci, její kolegyně poté péči o tyto klienty převzala.

„Mám je moc ráda, učila jsem se současně s nimi, jak zvládat určité situace na finančním trhu. Jsou velmi zodpovědní, vědí, co chtějí a co si mohou dovolit,“ usmívá se Ulrike Trepáková. „Přes všechny problémy a strasti v životě se dokázali přenést a potkalo je kousek toho prostého lidského štěstí. Mají jeden druhého, syny s rodinami a vnoučaty a svůj dům,“ doplnila.

Lépe řečeno obrovský dům, ve kterém současně s Lukáčovými bydlí i oba jejich synové se svými rodinami, stál navíc na počátku celého případu a spolupráce s OVB.

Manželé Lukáčovi patří ke generaci, která měla zkušenosti s jednou pojišťovnou a jednou bankou. „Byly to pro nás nové věci, kterým jsme nerozuměli,“ přiznávají oba.

Dům, ve kterém Lukáčovi bydlí, původně patřil městu Kynšperk nad Ohří a Lukáčovi v něm bydleli v pronájmu. Město se ho v roce 1994 rozhodlo prodat a logicky ho nabídlo Lukáčovým ke koupi. Ti sice zájem měli, nestáli o stěhování, ale chyběly peníze, protože město trvalo na jednorázové úhradě.

„Sami jsme se ptali v bankách, dokonce jsem volala až do Prahy a tam mi řekli, že když nechceme půjčit miliony, tak to nejde. A v Sokolově nám zase paní řekla, že na to, co chceme půjčit, by manžel musel mít ministerský plat,“ zavzpomínala Irena Lukáčová na dobu plnou nejistoty a hledání.

Věra Zámečníková se k Lukáčovým vydala jako tehdy již renomovaná finanční poradkyně na přání tehdejšího vedení městského úřadu.

„Začínali jsme opravdu od nuly a hráli na čas, i když ho bylo málo. Paní Zámečníková nám řekla, že společně cestu najdeme, že má novou možnost, která by nás mohla zachránit. Věřili jsme tomu a šli do toho,“ vzpomíná Irena Lukáčová. Tou novinkou bylo stavební spoření a překlenovací úvěr z něj. Lukáčovi začali rychle spořit na účet stavebního spoření se stavební spořitelnou Wüstenrot. „Bylo náročné naspořit potřebnou částku, aby nám byl překlenovací úvěr poskytnut,“ vzpomíná Irena Lukáčová, které bylo tehdy 43 let a manželovi 46.

Tehdy do Kynšperka nad Ohří jezdila Věra Zámečníková z Karlových Varů i třikrát v týdnu, aby měla celou situaci pod kontrolou. Podařilo se ji zvládnout a Lukáčovi dům zaplatili. Ulrike Trepáková zajistila pro manžele z Kynšperka nad Ohří následnou péči i další finanční produkty, třeba penzijní připojištění se státním příspěvkem.

Díky tomuto skvělému začátku a pomoci manželům Lukáčovým poskytlo vedení města Kynšperk nad Ohří paní Trepákové prostor v kulturním středisku, kde je dodnes kontaktní místo pro službu občanům.

„Tam může kdokoliv přijít s problémem a pokud je to možné, najdou řešení. Posíláme sem i naše známé,“ uvedl Ludvík Lukáč.

„Tak, jak se rozvíjel finanční trh, nastávala potřeba informace z něj předávat občanům, vzdělávat je a informovat o službách a nabídkách bankovních institucí, o možnosti využívat služeb jednoho finančního poradce s kompletní nabídkou a přehledem služeb,“ vysvětlila paní Trepáková. „Občané využívají tyto služby pravidelně. Prostě tam pro ně jsem, pomohu s vyplněním formuláře či žádostí o hypotéku, jsem k dispozici pro zprostředkování nových pojistek nebo vysvětlím znění dopisu od bankovní instituce,“ vyjmenovává svůj přínos finanční poradkyně.

Nadstandardní zkušenost v tomto městě přispěla k tomu, že v samotném Kynšperku nad Ohří za dobu svého působení má Ulrike Trepáková 315 klientů, v sousedním Libavském Údolí 191 klientů a v blízkém okolí další stovku.

Dnes už mají Lukáčovi všechny půjčky splacené, jsou v důchodu a dům už je téměř celý opravený. „Právě mi skončilo stavebko a ženě penzijko, takže se můžeme pustit do opravy topení a kuchyně u nás v přízemí,“ uzavírá Ludvík Lukáč a nalévá do sklenice domácí džus své manželky. Nemá chybu, stejně jako bydlení Lukáčových.