Začínají prázdniny, kdy nejlépe vyjet? Česko se dává do pohybu, s ním i Němci

Otázkou číslo jedna je volba hodiny, kdy se vydat se na cestu. Žádná ze strategií však není zaručená. Kamiony mají zákaz v časech, kdy je na silnicích nejvíce lidí. To platí nejen u nás, ale obdobně i v sousedních zemích, přes něž Češi jezdí. Bez velkých nákladních aut lze v červenci a srpnu vyrazit například v pátek mezi pátou odpoledne a devátou večer. Nulová tolerance platí o prázdninách kromě tradiční neděle i sobota mezi sedmou ráno a jednou odpoledne.



Jízda v těchto časech ale nemusí nutně znamenat výhru v podobě klidné cesty.



„Nedá se jednoznačně říct, že by bylo lepší vyjet v době, kdy na silnice nesmí kamiony, vždy záleží na celkové dopravní situaci. Může to být lepší, ale i mnohem horší,“ podotýká Petr Vomáčka z Ústředního automotoklubu (ÚAMK). Kamiony jsou z dopravy (nejen) na českých dálnicích a silnicích prvních tříd vyloučené ve špičkových časech, kdy ale zároveň cestuje nejvíce lidí.

Je třeba si také uvědomit, že k oblázkovým či písčitým plážím nevyráží jen Češi a tradiční turnus je sobota-sobota, což určuje dny, kdy je na silnicích nejtěsněji. Německo, čítající 80 milionů lidí, sice ukončuje školní rok postupně, ale o tomto víkendu už budou mít volno žáci z osmi ze šestnácti spolkových zemí. Prázdniny začínají v Hesensku, Sársku a v zemi Porýní-Falc.



ZÁKAZ KAMIONŮ V ČESKU Platí pro kamiony na dálnicích a silnicích první třídy. V červenci a srpnu platí i v pátek a sobotu. PÁTEK 17 - 21

SOBOTA 7 - 13

NEDĚLE 13 - 22



Paradoxně tak může být noční jízda po boku těžkých nákladních aut plynulejší než se sobotní dopolední karavanou „osobáků“, která se začne dávat dohromady třeba před omezením na modernizované dálnici D1 nebo na vytížené rakouské A1 spojující Salcburk s Vídní. Každá nehoda na dopravní tepně pak může zhatit veškeré plány na včasný příjezd do cílové destinace.

Na druhou stranu: jízda bez kamionů je pro řadu řidičů příjemnější. „K předjetí kamionu je potřeba hodně prostoru a ve chvíli, kdy je dálnice zahuštěná, je to složitější. Řidiči proto můžou být více nervózní a agresivní,“ podotýká šéf organizace BESIP Martin Farář.



Omezení kamionů považuje za rozumné opatření a ochranu pro obě strany – v každé čtvrté nehodě totiž figuruje nákladní auto bez ohledu na to, čí to byla vina. „Na silnicích by se v jednu chvíli potkalo strašně moc vozidel, což zvyšuje riziko havárií. Navíc na našem území přibudou auta z Německa či Polska, pro něž je Česko tranzitní zemí,“ říká Farář.

Řidiči můžou také s časy, kdy nejezdí kamion, kalkulovat. V případě průjezdu Rakouskem jde totiž téměř plynule navázat na český zákaz, který v sobotu končí v jednu odpoledne a v Rakousku začíná o dvě hodiny později a trvá až do půlnoci. V Německu je pak situace ještě snazší, tam v sobotu nesmí kamiony na dálnice mezi sedmou ráno a osmou večer.



Zácpa u Vídně.

Pro pořádek je třeba dodat, že zákaz se nevztahuje na úplně všechny kamiony. Jezdit bez omezení můžou například nákladní auta, která převážejí zboží podléhající rychlé zkáze, jako jsou například ryby nebo jiné čerstvé potraviny. Takto naložené kamiony však tvoří podíl v hodnotě jen několika málo procent z celkového počtu.

A ještě jeden problém: dopravu na hlavních tazích v Rakousku a Německu o prvním prázdninovém víkendu nezahustí jen dovolenkáři, ale také návštěvníci masových akcí, které přitáhnou i desítky tisíc návštěvníků.

Tréninky a závody motocyklového seriálu Moto GP na okruhu v Sachsenringu nedaleko města Chemnitz se konají od 30. června do 2. července. Tam samozřejmě nezamíří jen Němci, ale i nadšenci z celé Evropy – podobně jako je tomu, když se podobný závod koná na brněnském Masarykově okruhu.

ÚAMK varuje také před rakouskou cyklistickou tour, jejíž trať má vést ze Štýrského Hradce přes Vídeň až k hranicím s Německem v Horních Rakousích.



„Čtvrtá etapa startuje v Salcburku a následně stoupá na Grossglockner. Cíl závodu je ve Welsu. Po celé trase závodu budou uzavírány místní silnice, ale zvýšený provoz se dá očekávat i na hlavních tazích. Závod se totiž jede v místech, kudy budou mířit davy turistů směrem do Chorvatska,“ upozorňuje Petr Vomáčka z ÚAMK.