Jak poškodí zákaz kouření restaurace? Tržby klesnou jen o jednotky procent, tvrdí analýza

Objem prodaných tabákových výrobků podle BDO sice mírně klesne, ale v dalších letech se předpokládá návrat na původní úroveň. I přes snížení daňových příjmů do státního rozpočtu kvůli poklesu tržeb by měl být dopad na rozpočet z dlouhodobého hlediska pozitivní. Náklady spojené s léčbou nemocí způsobených kouřením jsou však pro stát vyšší než daňové příjmy.



Zákaz kouření představuje pro provozovatele restauračních zařízení zásah do jejich podnikání. Většina podniků, kde se doposud smělo kouřit, s napětím očekává, jak se zákaz promítne do jejich tržeb. „Česká restaurační zařízení čeká dočasný pokles tržeb. U většiny by ale neměl přesáhnout deset procent.

Stejný vývoj již proběhl v zemích, které zákaz zavedly dříve. V Anglii poklesly tržby v barech o pět procent, v Irsku o tři procenta, ve Skotsku o deset procent. V Norsku se situace v barech výrazněji nezměnila, jen restaurace vykázaly snížené tržby o tři procenta,“ uvedl Lukáš Hendrych z BDO.

Analýza dat agentury Euromonitor ukázala, že ve většině evropských zemí, které zavedly zákaz kouření v restauračních zařízeních, se průměrně snížily prodeje cigaret o čtyři procenta. Velmi výrazný pokles prodejů cigaret zaznamenalo Španělsko (20 procent) a Řecko (15 procent).

Naopak velmi nízký pokles tržeb do dvou procent vykázaly Rakousko, Belgie, Nizozemsko, Finsko, Norsko, Itálie a Francie. Ve většině těchto zemí se ale objem tržeb za tabákové výrobky vrátil na úroveň před zákazem do dvou let.

Největší obavou provozovatelů restauračních zařízení je úbytek kuřáků. Zároveň se totiž bojí, že nekuřáci tento úbytek nevykompenzují. „Starost provozovatelů o své podnikání je pochopitelná a mírný úbytek tržeb od kuřáků je nevyhnutelný. Hlavní výzvou pro provozovatele bude zacílení na více než polovinu Čechů, kteří cigarety k životu nepotřebují. Zejména pak na nekuřáky, kteří restaurační zařízení doposud navštěvovali jen sporadicky,“ upozornil Hendrych.

Na základě dat ze zahraničí, lze podle něj navíc usuzovat, že počet kuřáků, kteří navštěvují restaurační zařízení, se přibližně po roce vrátí na stejnou úroveň, jež byla před zákazem kouření v restauracích a barech.