Zaměstnanci si nechali dát do ruky čip. Zaplatí s ním svačinu nebo otevřou dveře

RIVER FALLS Technologická společnost Three Square Market z amerického Wisconsinu přišla na to, jak se dostat svým zaměstnancům pod kůži. A to doslova. Asi 50 z jejích 80 zaměstnanců se nechá počátkem srpna dobrovolně očipovat, aby otestovali nový produkt firmy. Jde o první takový případ ve Spojených státech.

Mikrovysílač si však už nechalo implantovat i několik desítek Čechů.

Čip o velikosti zrnka rýže, který se implantuje mezi palec a ukazovák, umožní zaměstnancům Three Square Market platit za svačinu, přihlásit se do počítače nebo si odemknout dveře.



Jeden čip vyjde asi na 300 dolarů, firma jej ovšem svým zaměstnancům poskytne zdarma. Očipovat se nechá i šéf společnosti Todd Westby.

Obavy z Velkého bratra

Pochopitelné obavy ze ztráty soukromí Westby vyloučil s tím, že implantovaný čip rozhodně nebude možné sledovat přes GPS. A aby dokázal bezpečnost použité technologie, oznámil, že očipovat se nechá i jeho žena a děti.

Nad obavami ze sledování se pozastavuje i Jan Hubík, který si jako jeden z prvních lidí v Česku nechal podobný čip sám implantovat.

„Obavy ze sledování pomocí čipu jsou nesmysl,“ tvrdí Hubík. „Čtecí vzdálenost čipu je menší než u běžné karty, řekněme v řádu milimetrů, maximálně centimetrů. Někdy je to dokonce takový problém, že některé čtečky čip nenačtou. Navíc proč to dělat, když lidé u sebe dávno nosí mobilní telefony, kterými už sledovaní jsou. Telefon má svoji GPS, baterii, kameru, mikrofon a datové připojení,“ vysvětluje Hubík s dovětkem, že podobné čipy má u sebe navíc člověk denně v peněžence, kde nosí různé karty.

Američan Westby věří, že implantované čipy by postupně měly umožnit odemykat telefony, ukládat zdravotní informace, platit za hromadnou dopravu i jinde a do budoucna by mohly sloužit také jako doklady totožnosti. Podle zastánců technologie čipy přinášejí bezpečnostní výhodu. Například nehrozí ztráta vstupní karty, kterou pak může někdo zneužít.

„Příležitosti jsou na mezinárodním trhu obrovsky široké a my věříme, že budoucí rozdělení tohoto trhu bude rozhodovat ten, kdo sem vstoupí jako první,“ citoval provozního šéfa pionýrské společnosti Patricka McMullana list The Independent.

Spojené státy však nejsou první zemí na světě, kde se koketuje s čipováním zaměstnanců. Už letos na jaře se v médiích objevila zpráva, že ve švédském technologickém hubu Epicenter se nechá očipovat asi 150 lidí, kteří v něm pracují.

Kyborgové v Česku

Ostatně i v Česku se nejde několik odvážlivců, kteří mají ve své ruce technologické vylepšení. „Kromě 40 lidí od nás z Polis (pražský projekt Paralelní Polis – pozn. ed.) jsou tu odhadem další dva lidé, kteří mají v sobě takový čip,“ říká Jan Hubík, který čipování v Česku už organizoval.

V Paralelním Polis implantace vyjde asi na 1500 korun. Podle Hubíka relativně nízká cena odráží fakt, že tamní nadšenci tak činí neziskově.

„Ve většině případů ho lidé chtěli, aby nahradili průkazy nebo s ním mohli otvírat dveře. Několik členů naší komunity si nainstalovalo elektronické zámky a nenosí už klíče. Většina lidí ho ale chtěla k experimentování s platbami,“ popisuje Jan Hubík. S tím, že část z nich má na čipu nahranou peněženku s kryptoměnami, jako bitcoin či litecoin, kterými lze v Polis platit třeba za kávu.