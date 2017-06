Zaorálek vyzývá Babiše, ať resort financí vstoupí do sporu kvůli bytům ČEZ

Zaorálek vyzval Pilného předchůdce a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, ať situaci vyřeší a ministerstvo do sporu vstoupí. Jinak podle něj hrozí to, že katastrální úřad ve čtvrtek převede více než 700 písnických bytů firmě CIB Rent Písnice za 1,3 miliardy korun.



CIB skončila v nedávném tendru na prodej bytů druhá. Získala je poté, co vítěz, firma Kennial patřící do skupiny Arca Capital podnikatele Pavola Krúpy, od koupě ustoupila kvůli určovací žalobě nájemníků. Obyvatelům bytů vadí to, že ČEZ nenabídl byty k odprodeji přímo jim. Stát přes ministerstvo financí vlastní v ČEZ asi 70procentní podíl.

Není čas prodávat knihy. Je čas přestat žvanit a konat. @AndrejBabis má 24h na to předvést, že není stejný jako Bakala. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) 28. června 2017

Místopředseda ČSSD Zaorálek je přesvědčen o tom, že Babiš má vliv v hnutí ANO a nadále i na ministerstvu.



„Tady asi nikdo nepochybuje o tom, že když on bude chtít, tak se o tom bude jednat,“ řekl. O tématu hovořil už s Babišovým nástupcem v čela ministerstva Pilným, čas svolat například mimořádné jednání vlády podle Zaorálka už není. Nemá ale pochyby, že Babiš má moc Pilnému nařídit, aby jednal.

FIRMA ZVÝŠÍ NÁJMY Společnost CIB Group zvýší prvním obyvatelům sídliště v pražské Písnici nájemné .



. Důvodem je podle společnosti nízké nájemné, u dosud vybraných domů by nájmy měly vzrůst v průměru o zhruba 3600 korun měsíčně . V budoucnu se změní podmínky pro všechny nájemníky sídliště. Obyvatelé se zvýšením nájemného nesouhlasí.

. Garsonka 1+1 vyjde nově o 2500 korun více a lidé zaplatí 6500 korun. Největší skok čeká obyvatele bytů 4+1, kteří zaplatí 12 900 korun, dosud platili 7898 korun.

Zaorálek novinářům řekl, že ministerstvo financí odmítlo možnost zapojit se do soudního řízení jako vedlejší účastník. „Podle mého je rozhodující moment, že 14. června stát dal stanovisko, že se do toho nezapojí,“ uvedl. Hrozí podle něj, že majetek „odpluje do daňových rájů“.



„To, že se stát postavil laxně k tomu být vedlejší účastník, byl hlavní argument, proč soud neuvalil předběžné opatření,“ řekl Zaorálek.

V Poslanecké sněmovně při hlasování, které by zaúkolovalo vládu, aby soudu podala návrh na předběžné opatření pro zamezení převodu z majetku, se obyvatel bytů v pražské Písnici zastali pouze poslanci za KSČM a TOP 09. Z poslanců ČSSD hlasovalo pouze pro pouze šest zákonodárců, za ANO dokonce jen dva.

Soubor panelových domů se 36 vchody tvoří větší část sídliště, které je nedaleko budoucí stanice metra D Písnice. Panelové domy byly postaveny v letech 1987 až 1990 a jsou po částečné rekonstrukci. Původně zvažovaly možnost získání bytového fondu i hlavní město a Libuš.