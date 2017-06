Zbytečné pojištění do ciziny? Češi řeší za rok 73 tisíc úrazů či nevolností

A nejde jen o banality typu nevolnost, zánět středního ucha či drobný úraz. „Stále častěji se setkáváme s případy dětských úrazů z atrakcí v hotelových komplexech,“ uvedla Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Vážnější případy jsou často spojeny se sporty nebo dopravními nehodami. „Každoročně evidujeme i v tradičních dovolenkových destinacích desítky vážnějších případů, kdy léčení přesáhne dobu původně plánované dovolené a cena za lékařské ošetření se pohybuje v řádech stovek tisíc korun,“ zdůrazňuje Vanda Kýpeť ze Slavia pojišťovny.

Pojistné plnění se i ­u ­zdánlivě stejného problému může lišit. V různých destinacích je lékařská péče různě drahá, roli hraje její dostupnost. „I v řadě nových atraktivních destinací chybí kvalitní zdravotní zařízení. Investoři v první řadě myslí na kvalitní hotely, ale infrastrukturu klinik opomíjejí,“ vysvětluje Štěpán Lándík z ERV Evropské pojišťovny.



A ­případná přeprava do České republiky, takzvaná repatriace pak náklady může vyhnat do milionů.

Odpovídající limity

Při sjednávání pojištění proto pamatujte na to, že svůj účel může splnit dobře jen tehdy, bude-li správně „vyladěné“. Důležitou roli přitom hraje destinace, zaměření vaší dovolené, zdravotní stav i věk. Například u ERV Evropské pojišťovny stála loni průměrná léčba seniora nad 70 let pětkrát více než dítěte a 1,8krát více než dospělého do 70 let.

Základem jsou odpovídající limity pojistného plnění. Promyslete si také všechny aktivity, kterým se na dovolené chcete věnovat. „U sportů věnujte pozornost tomu, zda je zahrnut přímo v základním pojištění, nebo je třeba sjednat připojištění,“ říká Milan Káňa z Kooperativy.

A netýká se to jen sportů, například potápění, vodního lyžování či adrenalinových atrakcí na plážích. Tak třeba jachting nebo rybolov může být v základu jenom na uzavřených vodních plochách nebo do tří kilometrů od pobřeží.

„V běžném pojištění máme zahrnuté také denní výlety na moři s profesionální posádkou či plavbu na zaoceánských lodích nebo lodích typu cruise ship,“ uvádí další příklad Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny. Turistika a cykloturistika je obvykle v základu krytá jen ta běžná po značených trasách. Zda pojistka kryje i zásah horské služby včetně pátrání, si raději ověřte.

Prostudujte si rovněž výluky z pojištění. Kromě alkoholu se mohou týkat například chronických onemocnění. Trpíte-li tedy třeba cukrovkou, vysokým krevním tlakem či jste prodělali infarkt, ověřte si, co pojišťovna uhradí v případě, že se váš zdravotní stav na dovolené zhorší.

Storno i na individuální cestu

Kromě pojištění léčebných výloh je dobré si sjednat pojištění odpovědnosti. Takové rozbité umyvadlo v hotelu byste asi zvládli zaplatit i sami. V případě, že byste třeba omylem někoho zranili při skoku do bazénu nebo srazili na kole, už se ovšem můžeme bavit o statisících, a v případě zranění s trvalými následky i milionech.

Zvažte také sjednání pojištění storna pro případ, že byste nemohli na dovolenou odjet. To dokáže „vykrýt“ většinu již uhrazených služeb i u individuálních cest. „Může se totiž vztahovat nejen na zájezd, ale také na další cestovní služby, tedy ubytování a dopravu – letenku, jízdenku na vlak, ale i­ přepravu na lanovce. Dále na pronájem obytného vozu, automobilu, plavidla či sportovního vybavení a podobně,“ přibližuje Káňa.

O možnost sjednání se zajímejte rovnou při nákupu letenek, jízdenek, ubytování či jiné služby. Ptejte se hlavně na nejzazší termín, kdy je možné ho sjednat, aby bylo platné. V tomto směru se totiž podmínky jednotlivých pojišťoven liší.

„Pojištění storna lze sjednat nejpozději v den celkového uhrazení objednané cestovní služby,“ říká Čapková. Jinde to je například do tří dnů od data zakoupení služby, nebo dokonce dříve, než bude zaplacena letenka a ubytování.

Sjednat lze také pojištění nevyužité dovolené a pojištění přerušení cesty. „V prvně jmenovaném případě jde o pojištění nevyužité dovolené kvůli předčasnému ukončení započaté cesty, například v ­případě onemocnění, hospitalizace, úmrtí blízké osoby anebo živelní události v místě bydliště,“ vysvětluje Buriánková. Pokryje třeba náklady na již zaplacený hotel. Pojištění přerušení cesty potom případné náklady na náhradní dopravu do České republiky v ­případě, že budete muset v ­uvedených případech cestu přerušit.

Speciál o cestování na vlastní pěst čtěte ve čtvrtečních LN.