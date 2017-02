Zdaňme roboty, berou lidem práci, navrhuje miliardář Bill Gates

Zdaňme roboty, berou lidem práci. Takovou zprávu vyslal do světa jeden z nejbohatších lidí planety a zakladatel technologického gigantu Microsoft Bill Gates v rozhovoru pro server Quartz.com. Daně, které by společnosti platily, by dočasně zpomalily nahrazování lidských pracovníků a mohly by jít například na sociální programy.

S postupující automatizací ve výrobě začíná tato problematika silně rezonovat. Například francouzský socialistický kandidát na prezidentský úřad Benoît Hamon má ve svém volebním programu jako jeden z bodů „daň z robotů“, tedy uvalení zvláštní daně na technologie, které připravují lidi o práci. Podobný návrh pak byl předprojednáván v Bruselu, ale nakonec byl zamítnut.

Robot neplatí daně

Gatesovy výroky jsou přece jenom překvapivější než proklamace evropských politiků. Je totiž považován za „technooptimistu“, tedy člověka, který vidí technologický vývoj převážně kladně. Sám Gates robotizaci nezatracuje, přesto ale spatřuje problémy, které rychlé zavádění přináší.

Jedním z nich je, zda se státy budou schopny o vysoký počet lidí, kteří přijdou takto o práci, postarat. Nejde přitom jen o propuštěné lidi, ale i o peníze, které zaměstnanci odvádí státu na daních. Robot naopak neplatí nic. „Dnes člověk, který zastane v továrně práci za plat kolem 50 tisíc dolarů, musí zaplatit daně, odvody na sociální zabezpečení a další náležitosti. Pokud tedy bude dělat robot stejnou práci, měli bychom přemýšlet o podobné úrovni zdanění,“ prohlásil Gates.

Daň by podle něj měla být uvalena na firmy, které roboty využívají, i za cenu toho, že dojde ke zpomalení rozvoje automatizace. Nejohroženější zaměstnání v důsledku technologického pokroku jsou ta spojená s řízením aut a s manuální prací či skladováním. V těchto oblastech dojde podle miliardáře během dvaceti let k největšímu nahrazení lidí stroji.

Podle studií se pak očekává, že roboti mohou mezi lety 2023 až 2033 nahradit až 50 procent všech manuálně pracujících lidí. Nahrazování lidských pracovníků roboty zasahuje mnoho odvětví najednou a rychle. Lepší by podle miliardáře bylo, kdyby celý proces zpomalil, aby neproběhl během jedné generace, jež by vše odnesla. Samotná „daň z robotů“ by pak mohla pomoci lidem, kteří kvůli nim přišli o práci, ale mohla by směřovat rovněž na financování sociálních programů, například péči o seniory nebo zkvalitnění vzdělání.

Hrozí ztráta konkurence

To jsou podle Gatese odvětví, ve kterých jsou lidé těžko nahraditelní a finanční ohodnocení je nedostatkové. „Nápad na zdanění robotů je jen novou formou odporu ‚rozbíječů strojů‘ proti dvěma nezadržitelným trendům. Jednak proti technologickému pokroku, jednak proti tomu, aby se lidé posunuli od rutinní, namáhavé, chybové a ubíjející práce k více tvůrčím, poradenským, koncepčním, chytrým činnostem, po kterých exponenciálně poroste poptávka,“ říká Pavel Kysilka, bývalý šéf České spořitelny, dnes popularizátor nových technologií.

„Země, které se uchýlí k podobným receptům z počátku 19. století, ztratí konkurenceschopnost,“ dodal Kysilka. Podobný plán byl přitom nedávno navržen v Evropském parlamentu levicovou europoslankyní Mady Delvauxovou. Podle návrhu by společnosti, které nahradí zaměstnance roboty, musely platit za rekvalifikaci bývalých zaměstnanců.

Návrh byl minulý týden pravicovou koalicí odmítnut. To ocenila například Mezinárodní federace robotiky (IFR). Podle Delvauxové však smetení návrhu znamená odmítnutí reakce na možné negativní důsledky robotizace na trh práce a ignoraci občanů. Zdanění je dle Gatese lepší než něco vyloženě zakazovat. „Pěkné je i to, že zdanění vám dá prostředky. Jak s nimi naložíte, je již na vás,“ dodává miliardář. Gates: Roboti by měli platit daně