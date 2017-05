Zdravý ‚fast food‘ nabízel veganské lívance s vejci. Někteří lidé skončili v nemocnici

„Já jsem si lívance zakoupila a doporučila je na svých sociálních sítích. Na moje doporučení si bohužel tyto lívance, které byly vydávány za veganské, ačkoli obsahovaly vejce, koupilo spoustu dalších lidí. Mezi nimi i alergici na vejce,“ popsala serveru Lidovky.cz nešťastný incident blogerka Veronika, která si kvůli negativním reakcím na internetu nepřála prozradit celé jméno. Redakce nicméně její identitu zná.

Mylné doporučení

Mladá blogerka se totiž věnuje právě tématu veganství. Kvůli mylnému doporučení se na ni vyrojila kritika. „Když jsem zjistila, že tyto lívance byly mylně prezentovány jako veganské, informovala jsem o tom mé odběratele a zjistila jsem, že spousta z nich měla problémy. V nemocnici ale nebyli schopni přijít na to, co se stalo. Nevěděli totiž o tom, že snědli alergen,“ vyprávěla dále.

Prodejce krátce na to údajně kontaktovala jiná slečna, která chtěla zjistit, zda jsou lívance veganské či nikoli. „Bylo jí řečeno, že nejsou a nikdy nebyly. Já jsem si na její popud tuto informaci ověřila. Bylo mi sděleno to samé. UGO se veřejně vyjádřilo o této chybě až po zveřejnění informace mnou a mou kamarádkou na sociálních sítích, tedy v momentě, kdy bylo jasné, že už se to nebude možné zamést pod koberec, což nepovažuji za adekvátní jednání vzhledem k problémům, které to lidem způsobilo,“ líčí rozzlobeně Veronika.

Prodejce chyba mrzí a ze všech poboček mylné značení již odstranil. Ve dvou pražských provozovnách - ve Vodičkově ulici a na Meteoru v Karlíně - však označení viselo od konce února, respektive od začátku března. V Ostravě UGO zahajoval prodej snídaní jako testovací projekt dokonce už v září roku 2016.

„Na vizuálech týkajících se teplých snídaní v UGO jsme uvedli u matcha palačinek piktogram veganského pokrmu. Palačinky ale obsahují vejce a chyba ve značení nás moc mrzí. Na chybu nás upozornila zákaznice, za což moc děkujeme a záhy po upozornění jsme chybné značení odstranili na všech třech pobočkách, které snídaně nabízejí,“ uvedla za společnost UGO Alena Hegnerová z marketingového oddělení.

Seznam alergenu k nahlédnutí

V žádném případě se prý nejednalo o úmysl. „Šlo o nedopatření, které nebereme na lehkou váhu a začali jsme ho řešit okamžitě a značení jsme odstranili,“ dodala s tím, že u obsluhy na všech pobočkách, které palačinky nabízejí, je k nahlédnutí seznam alergenů.

A v těch prý jsou vejce uvedená. „Všem, kdo se ozvali, že je chybné značení jakkoliv poškodilo nebo omezilo, jsme nabídli kompenzaci,“ uvedla dále. Zákazníkům tedy nabídli dobití kreditů na jejich věrnostní kartě na další nákup.

Nespokojené zákaznici, která si lívance z vajec zakoupila, však takové řešení přijde neadekvátní. „Bohužel jde o hazard se zdravím lidí a tato informační cedule visela v obchodech UGO minimálně tři měsíce, což znamená, že spousta lidí tyto lívance už bere jako veganské a bez vajec. Obávám se, že pouze odstraněním značky ‚vegan‘ z lívanců a jednoho příspěvku na Facebooku si toho ti lidé nevšimnou,“ kritizuje společnost blogerka.