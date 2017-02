Okurky stojí dvojnásobek, bundy zdražily o třetinu. Co bude dál?

Nejvíc se na růstu cen podílejí potraviny a oblečení, více platíme i za benzin a naftu. Vyšší zájem o nové byty se odráží i ve zdražování nemovitostí.



Přesně dvouprocentní inflace je cílem České národní banky. Co dělá radost centrálním bankéřům, ale moc netěší zákazníky. Ti si však budou muset zvyknout. Podle ekonomů má totiž růst cen letos pokračovat stejným tempem.



„Očekáváme, že inflace se tento rok bude držet nad dvěma procenty. Na začátku roku ji ještě pravděpodobně zbrzdí nižší ceny plynu pro domácnosti,“ říká Viktor Zeisel z Komerční banky. Dvouprocentní růst spotřebitelských cen pak očekává i David Marek, hlavní ekonom Deloitte.

Na vině je paradoxně dobrá ekonomická situace Česka, růst mezd a díky tomu zvýšená poptávka mezi lidmi, kteří si mohou dovolit platit i kupovat víc. V případě oblečení to potvrzuje marketingový ředitel řetězce H&M Radim Pelánek. „Poslední tři roky byly po dlouhé době největší co do meziročního růstu obratu v oděvním průmyslu,“ říká.

Mzdy nerostou jen zákazníkům. Zaměstnancům musejí přidat i sami prodejci, což jim zvyšuje náklady, které promítnou do cen. Přirozeně se ale snaží i víc vydělat. „Obchodníci měli zájem maximalizovat zisk a využili vhodné příležitosti,“ míní Jiří Česal, ředitel Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.

Na zdražování má vliv počasí i světoví státníci

Mimo českou ekonomiku mají největší dopad na zdražování, a to hlavně potravin, vnější vlivy. Klíčovými jsou počasí a s ním související úroda. „Nepříznivé klimatické podmínky – povodně, sníh a nízké teploty – se projevují na omezené dostupnosti například rajčat, okurek, paprik nebo jarní zeleniny,“ říká Václav Koukolíček z Teska. Situace je letos ještě horší, protože špatné počasí zasáhlo Evropu i severní Afriku.

Na stav naší peněženky ale mohou mít vliv i rozhodnutí světových státníků. „Souvisí to i s geopolitickou situací. Dopad mohou mít třeba sankce pro Rusko, které poslaly ceny dolů, nyní se však zase vracejí,“ potvrzuje Zeisel. Ceny by mohlo zásadně ovlivnit i zpřetrhání obchodních vazeb s Čínou, jímž hrozí nový americký prezident Donald Trump. Ceny zboží z dovozu pak zřejmě stoupnou po uvolnění kurzu koruny, které plánuje ČNB do poloviny roku.