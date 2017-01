Že stát málo investuje? Přebytky rozpočtu se nikam neztratí, říká Babišův náměstek

Lidovky.cz Ukazuje se, že Česko vydává málo prostředků na investice. Právě ty jsou přitom zdrojem budoucího růstu ekonomiky. Nevidíte to do budoucna jako problém?

Hlavním důvodem nižší investiční aktivity je přelom programovacích období pro čerpání z evropských fondů. Česká ekonomika a tuzemské subjekty jsou obecně zvyklé zapojit do investiční aktivity právě evropské fondy. Je to výhodnější.

Lidovky.cz Za nečerpání ale podle firem mohou právě jednotlivá ministerstva...

Když se ale podíváte na úplně první programovací období, je to teď podobné. Navíc ty peníze se nikam neztratí a přesunou se do příštích let.

Lidovky.cz Ministerstvo se chlubí, že díky záporným sazbám snížilo náklady na obsluhu státního dluhu. Pokud sazby vzrostou, prodraží se však i financování státního dluhu...

Jsme si vědomi toho, že vzrostl podíl zahraničních investorů. Na konci listopadu drželi tito „nerezidenti“ přes 25 procent dluhu. Zároveň ale snižujeme emise dluhopisů v zahraničí, od roku 2012 se neudělala žádná operace v cizině. Podíl „nerezidentů“ je tak částečně kompenzován poklesem zahraničních držitelů, kteří se rekrutovali ze zahraničních emisí. Dluhopisy, o kterých mluvíte, mají na dluhu podíl asi 12 procent a jsou splatné až do roku 2019.

Lidovky.cz S koncem intervencí už ale nerezidenti nebudou tolik nakupovat české dluhopisy. Budete mít problém s tím, jak se dluhově financovat?

Toho rizika jsme si vědomi. Řadou kanálů jsme ho zmírnili. Až skončí intervence a skončí splatnost těchto dluhopisů, nebudou tito investoři chtít dále kupovat české dluhopisy. Nám to ale nevadí. My jsme takřka na nulu eliminovali státní pokladniční poukázky (krátkodobé dluhopisy do jednoho roku – pozn red.). Ke konci roku jich bylo v oběhu jen něco málo kolem čtyř miliard. V roce 2012 jich bylo 190 miliard. Takže jsme výraznou měrou nahradili státní poukázky za tyto dluhopisy.

Lidovky.cz Do státního rozpočtu může přispívat i ČNB, pokud je v zisku. Ta má ale kvůli intervencím zápornou bilanci. Jinými slovy, státní rozpočet od ní neuvidí v příštích letech ani korunu...

Bankovní rada sice může rozhodnout o převedení svého zisku do státního rozpočtu, ale ČNB to nikdy neudělala. V Česku to totiž není nastaveno automaticky, jako například ve Švýcarsku. Takže ani když je ČNB zisková, do státního rozpočtu nijak nepřispívá.