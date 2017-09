Železnice v Praze úplně jinak? Ve hře jsou luxusní expresy na letiště i nový tunel

PRAHA Luxusní vlaky svištící většinu času tunelem z budoucí stanice Opera na ruzyňské letiště. Jízdní doba deset minut, cena kolem sta korun. To je jen malá výseč z vize, která ve čtvrtek zamíří mezi poslance. Návrh sepsal železniční expert Emanuel Šíp a zaštiťuje jej Hospodářská komora.

Klíčovou myšlenkou je co nejlepší kolejové propojení na Letiště Václava Havla. Ideálně ze tří směrů: vysokorychlostními vlaky z centra Prahy (10 minut), Ústí nad Labem (20 minut) a Plzně (30 minut). Projekty s daty zprovoznění po roce 2030 tak dostaly rozměr, který dosud neměly.

Nyní plánované rychlé tratě by totiž podle návrhu Hospodářské komory neměly vést jen do středu metropole, ale i na letiště, které ročně odbaví více než třináct milionů pasažérů. Navíc by lidé cestovali na palubách rychlých vlaků, což může pražské letištní terminály ještě zatraktivnit.

Ve čtvrtek se materiál sepsaný exšéfem Českých drah Emanuelem Šípem poprvé oficiálně dostane do rukou celostátním politikům. Projednají jej členové sněmovního podvýboru pro dopravu.



„Je to oživení staré myšlenky, která se poprvé objevila už v roce 1995, ale kvůli tehdejšímu menšímu vytížení letiště spadla pod stůl. Anketa Hospodářské komory mezi 320 podnikateli nám nyní ukázala, že propojení letiště vysokorychlostními vlaky považuje více než 80 procent dotázaných za potřebné,“ líčí Šíp, který dříve působil také jako náměstek na ministerstvu dopravy.



Logická je i podpora z Ústeckého kraje či Drážďan, kam mají vysokorychlostní vlaky v budoucnu zajíždět. Lidé ze severu Čech a Německa by získali luxusní spojení k letadlům na Ruzyni. Je ale fér dodat, že už stávající projekt tratě Praha-Ústí-Drážďany je zatím pouze ve fázi počátečních příprav a jeho zprovoznění lze očekávat nejdříve kolem roku 2030.

Návrh Hospodářské komory na řešení železničního spojení v Praze a jeho propojení na letiště. Modře značené jsou aktuální vize Nového spojení 2.

Proti myšlence zlepšit dopravu na letiště způsobem, s nímž se dosud nepočítalo, nejsou v tuto chvíli ani zástupci hlavního města.



„Návrh jsem viděl. Nyní čekám na výsledky jednání Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem s Drážďany,“ říká náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).



Přitom jde o zcela jiné plány, než s jakými aktuálně počítá Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a právě hlavní město Praha. Jejich snaha se nyní upírá hlavně k projektování dráhy na Kladno s odbočkou na letiště, která má začínat na Masarykově nádraží v centru Prahy. A také k takzvanému Novému spojení 2, což je dvanáct a půl kilometru nových tunelů pod metropolí určených hlavně pro příměstské vlaky.

Významný rozdíl je v tom, že nový návrh kalkuluje s tím, že pod zem půjdou vysokorychlostní soupravy. Zatímco Nové spojení 2 chce do tunelů schovat příměstské spoje.

Plán dopravního experta Šípa však tvrdí, že jeho projekt i Nové spojení 2 můžou žít vedle sebe.



Vize obsahuje také významný stavební zásah v metropoli: postavení takzvaného Pražského městského tunelu, který by propojil plánovanou podzemní stanici Opera (terminál umístěný mezi stanicí metra Můstek a vlakovou stanicí Praha hlavní nádraží – pozn. red.) s letištěm a vedl by mimo jiné přes Smíchov, Košíře a Zličín.

V druhém směru od Opery by vlaky jezdily tunelem na Florenc a stáčely se k budoucímu napojení na plánovanou vysokorychlostní trať směr Brno.



Ani pražští radní nejsou proti tomu, aby se pracovalo na více železničních projektech zároveň. „Podle mě to nevadí, vysokorychlostní tratě fungují mimo běžná železniční spojení. Samozřejmě jde také o to, zda to je vůbec proveditelné,“ říká radní Dolínek. Pokud by projekt získal politickou podporu, musely by jeho životaschopnost prověřit územně technická studie či studie proveditelnosti.

Autor vize Emanuel Šíp odhaduje, že celkové náklady na tunel či přípojky na letiště se můžou pohybovat zhruba kolem 50 miliard korun. Zároveň však předpokládá významnou podporu z evropských fondů.

„Rychlé spojení na letiště by mohlo fungovat zároveň i s modernizovanou tratí z Masarykova nádraží na Kladno s odbočkou na letiště. Nemísili by se tak běžní cestující s lidmi, kteří z centra Prahy jedou s kufry k terminálům. Ti by za zhruba 120 korun dostali luxusní spojení letištními expresy. Jízdní doba z Opery na letiště by byla deset minut,“ plánuje Šíp.