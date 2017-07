Zisk majitele Googlu klesl o 28 procent. Kvůli pokutě z EU za zvýhodňování své služby

NEW YORK Americké internetové společnosti Alphabet, která vlastní vyhledávač Google, klesl ve druhém čtvrtletí zisk o 28 procent na 3,5 miliardy USD (78,2 miliardy korun). Pokles, který byl nejvyšší od čtvrtého čtvrtletí 2008, způsobila pokuta od Evropské komise. Bez pokuty by zisk vzrostl a příjmy firmy se rovněž zvýšily. Vyplývá to z prohlášení, které firma zveřejnila v noci na dnešek.

Zisk na akcii činil 5,01 dolaru a překonal odhady analytiků dotazovaných agenturou Thomson Reuters, kteří čekali zisk 4,49 dolaru na akcii. Bez zahrnutí pokuty zisk firmy stoupl o 28 procent na 6,3 miliardy USD. Příjmy se zvýšily o 21 procent na 26 miliard USD, hlavně díky růstu příjmů z reklamy. Cena za proklik, což je úzce sledovaný ukazatel míry odezvy spotřebitelů na reklamu, které ukazují, jaká je efektivita podnikání, se ale snížila o 23 procent.



Příjmy Googlu stouply o 20 procent na 18,4 miliardy USD. Cena za proklik u Googlu klesla o 26 procent. Google čelí v oblasti internetové reklamy silné konkurenci sociální sítě Facebook. Obě firmy společně dominují tomuto trhu. Zvýšily se i příjmy z reklamy na stránkách YouTube.

Evropská komise udělila minulý měsíc Googlu pokutu 2,4 miliardy eur (62,5 miliardy korun) za zneužití dominantního postavení na trhu, protože ve svém vyhledávači zvýhodňoval vlastní službu pro porovnávání obchodních nabídek. Alphabet poté oznámil, že pokutu zaúčtuje ještě ve druhém čtvrtletí. Firma čelí ještě dalšímu vyšetřování v EU kvůli zneužití dominantního postavení při vyhledává a u operačního systému pro chytré telefony.

Akcie firmy od počátku letošního roku stouply o téměř 26 procent. Od zveřejnění předchozích výsledků hospodaření před třemi měsíci posílily o 18 procent, což zvýšilo tržní kapitalizaci firmy o 100 miliard USD.