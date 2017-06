Živnostníci žádají hlavu Štěcha. Chtěl jim zvýšit odvody a udělat z nich zaměstnance

Štěchova čtvrteční slova na sjezdu odborového svazu Kovo v Olomouci asociace považuje za skandální a za zatím nejbrutálnější útok na živnostníky posledních let.

Zvýšení odvodových podmínek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na úroveň nyní platnou pro zaměstnance by podle Štěcha firmám v ČR mohlo zajistit příliv až několika desítek tisíc pracovníků. Uvedl, že si živnostníků váží, protože jsou to lidé, co se o sebe umějí postarat.



OSVČ V ČESKU Počet podnikatelů v Česku, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, klesl v letošním prvním čtvrtletí o 10 tisíc na 971 tisíc.



Ze všech OSVČ klesl o 8 tisíc na 570 tisíc počet těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní.



Počet těch, kteří ji mají jako vedlejší, tedy pro ně podnikání není hlavním zdrojem příjmů, činí 401 tisíc.

„Mezi skutečnými živnostníky a skutečnými podnikateli je mnoho pseudo-, kteří tam jsou jenom proto, že mají trvale lepší odvodové podmínky. Platí pouze jednu třetinu pojištění zdravotního a sociálního a to je enormně velká výhoda oproti zaměstnancům,“ dodal ale.

Řešení, o kterém mluvil Štěch, je podle asociace populistický předvolební výkřik, který nemá žádný racionální základ a jeho zavedení by ohrozilo infrastrukturu venkova a regionů, kde drobní živnostníci vytvářejí základní obslužnost.



„Způsob, jakým se rozhodl druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi řešit pracovní trh, považuje AMSP ČR jak z pohledu ekonomického, tak sociálního za naprosto diletantský,“ píše asociace na webu.

Předseda AMSP Karel Havlíček se v nejbližších dnech sejde s předsedy politických stran zastoupených v Senátu a navrhne, aby se zvážilo jednání o odvolání Štěcha z funkce. „Zdvojnásobit desetině populace České republiky odvody jenom proto, že se někdo domnívá, že mezi nimi jsou i tací, kteří podnikáním skrývají běžný pracovní poměr, je neuvěřitelný návrh,“ uvedl Havlíček. Štěchův návrh je podle něj přímým útokem proti většině poctivých živnostníků.

Štěch už ve čtvrtek připustil, že úvaha o srovnání odvodů nebude před podzimními parlamentními volbami populární. Nad lepším využitím tuzemské pracovní síly by se podle něj přesto měla společně zamyslet vláda, Parlament i zaměstnavatelé. AMSP k tomu dnes uvedla, že respektuje diskusi ohledně ceny práce a odvodů, ale musí být podložena fakty a analýzou dopadů.