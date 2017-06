Přehled změn na Ruzyni: kdo zaplatí rozbitý zámek? A proč můžete dostat 'jiný' kufr?

Šance, že si bezpečnostní tým vybere právě vaši bagáž, je velmi nízká. Kontroly se týkají řádově promilí z celkového počtu odbavených zavazadel. Cestující se navíc o testu na výbušninu dozví až zpětně, nemusí tedy být ve stresu. Probíhá až po odbavení v prostoru, kam nemají pasažéři přístup.

„Na letištích ve Spojených státech nebo v západní Evropě je to trend, s nímž se nedá nic dělat. Může se stát, že čas od času poletí přes Prahu někdo nebezpečný,“ komentuje nedávno zavedené kontroly analytik leteckého byznysu Petr Kováč z poradenské společnosti C-CorpFin.



Pokud při prověrce vše dopadne dobře, dostane majitel svůj kufr zpět v pořádku, opatřený bezpečnostní fólií a páskou „Prague Airport Security Checked“. Uvnitř pasažér najde zprávu o průběhu kontroly a instrukce k dalšímu postupu.

Jenže co když přijdou komplikace?

Jaké zavazadlo vám nezničí?

Kontroloři mají právo dostat se do kufru násilím, pokud jej nedokážou otevřít jinak. V tomto případě je úplně jedno, zda je z kůže nebo skořepiny. Jedinou jistotou je vybrat si zavazadlo vybavené takzvaným TSA zámkem. Jde o technologii vyvinutou ve Spojených státech po tamních teroristických útocích 11. září 2001. Oprávněné osoby odemykají zámek speciálním klíčem, není tedy třeba jej například přeštípnout.

Tento typ zámků je u většiny velkých výrobců standardem, poznat jej lze podle symbolu červeného diamantu. Pokud takový kufr nemáte, je dobré si ho na cestu pro jistotu půjčit. Obsluha letiště totiž u jiných systémů „bezbolestné“ otevření nezaručuje. Na druhou stranu: například v USA či Německu jsou takovéto kontroly i požadavky běžné a nikoho nepřekvapí.

„Když si nekoupíte ten úplně nejlevnější kufr, měl by systém TSA mít. Pokud ne, můžete si zámek za několik set korun dokoupit,“ radí analytik Kováč, který se dlouhodobě věnuje letecké dopravě. Na internetu jej lze pořídit i pod dvě stě korun.



Kdo zaplatí zničený zámek?

Zavazadlo vybavené takzvaným TSA zámkem.

Když dojde při kontrole k poškození zámku, zaměstnanci letiště do zavazadla vloží stahovací popruhy a obalí jej fólií. Popruhy pak poslouží v cílové destinaci k provizornímu zajištění kufru.

Letiště Václava Havla by mělo za zničený zámek (či kufr) cestujícímu vyplatit náhradu. Přesný návod, jak postupovat, najde v zavazadle. Obrátit by se měl primárně na leteckou společnost, s níž cestoval. Její lidé pak požadavek předají na ruzyňské letiště a to zákazníka odškodní.

„V rámci nových kontrol evidujeme jednu reklamaci. U ní ale bylo následným šetřením zjištěno, že škoda nebyla způsobena při kontrole a reklamaci jsme předali k řešení letecké společnosti, která let odbavovala,“ uvádí mluvčí pražského letiště Michal Řehořek.

VIDEO: Jak fungují TSA zámky na zavazadlech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Může vám kvůli kontrole uletět letadlo?

Kontrola probíhá v neveřejném prostoru letiště, kam zavazadla míří pro odbavení. Vliv na pohyb pasažérů a zdržení tedy bezpečnostní stěr a jeho vyhodnocení nemá. Tedy pochopitelně v případě, že nedojde k pozitivnímu nálezu, to pak pasažérova cesta dozajista skončí ještě před odletem.

JAK PROBÍHÁ NOVÁ KONTROLA Nový typ kontrol na přítomnost výbušných látek vykonává pražské ruzyňské letiště od poloviny května 2017 . Týká se takzvaných podpalubních zavazadel .

. Týká se takzvaných . Denně odbaví Letiště Václava Halva zhruba 20 tisíc zavazadel, kontrola se týká jen zlomku z nich . Přesná čísla nechce letiště uvádět.

. Přesná čísla nechce letiště uvádět. Kontrola probíhá v neveřejném prostoru pod dohledem kamer. Specialista otevře zavazadlo a stěrem získá vzorek. V detektoru jej prověří, zda není kontaminován výbušným materiálem. Kontrola není dlouhá, trvá kolem deseti minut.

Zavazadlo je po kontrole zabaleno do bezpečnostní fólie a opatřeno přelepem „Prague Airport Security Checked“.

Teoreticky se může stát, že se kontrola protáhne nebo dojde k lidské chybě a pasažér odletí bez zavazadla, aniž by to věděl. K takovým situacím by však docházet nemělo.

Je to moje zavazadlo?

Lidé si často nechávají kufry na letištích za poplatek obalovat bezpečnostní fólií. Tu je pak samozřejmě nutné před kontrolou strhnout. Po ukončení prohlídky kontroloři bagáž znovu zabalí.

„Může se ale stát, že nová fólie bude vypadat jinak, může mít například odlišnou barvu než ta původní. Na to cestující upozorňujeme,“ varuje mluvčí Řehořek. Pokud tedy bude na zavazadlovém pásu obíhat poslední kufr, ovšem v jiné fólii než v té, co jste si zaplatili, není vyloučené, že jde právě o vaše zavazadlo.

A pozor: i když cestující odbaví kufr bez obalu, zaměstnanci letiště mu jej po kontrole do fólie vždy zabalí. I v takovém případě mu tedy na pásu přijede „jiné“ zavazadlo.



A co další kontroly?

Nová bezpečnostní opatření se týkají bagáže mířící do nákladního prostoru, nikoliv těch příručních. I ta však na Letišti Václava Havla podstupují namátkové kontroly na přítomnost výbušnin, a to už od roku 2015.

Dochází k nim v rámci standardní bezpečnostní kontroly cestujících. Pracovník letiště si ke kontrole vybere tašku či kufr a stěrem získá kontrolní vzorek, který vloží do zařízení k prověření možné kontaminace výbušným materiálem. Získat jej může také z oděvu či povrchu těla cestujícího.

Taková kontrola jej může zdržet, pravděpodobně však ne tak, aby nestihl svůj spoj. I z tohoto důvodu by však měl k odbavení přijít s dostatečnou časovou rezervou.