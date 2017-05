Zmizelé automobilky: Scion vydržel jen smolných třináct let

To si na konci osmdesátých let uvědomila japonská Toyota, která chtěla kromě svých „obyčejných“ vozů zákazníkům nabídnout i něco luxusnějšího. Jenže spotřebitelé by drahé a luxusní auto se značkou tradičních lidových vozů nepřijali, a proto vznikla značka Lexus. Ta existuje dodnes a slaví vcelku úspěch.

V roce 2003, kdy už měl Lexus na trhu své definované místo, si tak u Toyoty řekli, že to zkusí ještě jednou a opět v jiném segmentu. Rozhodli se vybudovat značku zaměřenou na mladé zákazníky, kterým konzervativní Toyoty nebyly příliš po chuti.



Aby bylo mladistvé zaměření značky jasné hned od počátku, byl zvolen název Scion, slovo, které v angličtině označuje mladého potomka rodu. Mládí měla tedy tato značka od počátku v názvu.

Důležité pro existenci Scionu bylo i to, že se značka, podobně jako ve svých počátcích Lexus, měla soustředit na americký trh. Tady pak nabízela verze modelů Toyota, které se v USA předtím neprodávaly, jež ale firma nabízela na některých jiných trzích pod svou vlastní značkou.

Recept na nový Scion tak byl jednoduchý – automobilka použila stávající model, mírně přepracovala design, někdy stačilo jen nové logo. Klíčem k úspěchu u zákazníků měla být jednoduchá nabídka orientovaná na mladého zákazníka. Auta se tak prodávala většinou v jediné úrovni výbavy a pro dosažení co nejatraktivnější ceny byla zbavena různých dražších komfortních prvků.

V katalogu výrobce se ale nacházela široká paleta příslušenství, která umožňovala mladým zákazníkům auto klidně i dodatečně po pořízení důkladně přizpůsobit svému vlastnímu vkusu. To byla jedna z inovací, kterou Scion do automobilového světa ve větším měřítku přinesl – nové technologie a pokrok v logistice dávají dnes bohatší možnosti personalizace prakticky všem vozům.

Mladé zákazníky také firma lákala na jasně dané ceny, které platily jak pro vozy samotné, tak následné služby nebo třeba produkty financování a pojištění. Tato politika měla zaručit, že mladého zákazníka u auta nezaskočí nečekané výdaje. Značka také používala prvky virálního a guerillového marketingu, což nebývají v automobilovém prostředí obvyklé nástroje.

V roce 2006 to tak s nabídkou tří modelů vozů vypadalo, že má Scion našlápnuto k úspěchu, značka prodala 170 tisíc vozů. Jenže pak nastal obrat a s příchodem ekonomické krize se situace ještě zhoršila. Mladí zákazníci, kteří typicky hůře shání peníze na nový vůz, přestali k dealerům proudit.



V roce 2010 tak značka prodala jen něco přes 45 tisíc vozů. Nepomohlo ani zavedení nových modelů, které zná i evropský zákazník: miniaturního typu iQ nebo sportovního kupé FR-S, které se v Evropě prodává jako Toyota GT-86. Na počátku roku 2016 tak Toyota oznámila, že experiment se značkou Scion ukončí a vybrané modely bude prodávat pod svou značkou.

Kromě neúspěchu Scionu jako takového v tom sehrál roli i fakt, že samotná Toyota v průběhu let změnila strategii a změnili se i zákazníci. Konzervativních je stále dost, ale najde se i řada těch, kteří i v pokročilém věku žádají originálnější vůz. Proto Toyota v posledních letech dává některým svým modelům odvážnější design a přichází s mladistvějšími automobily. Existence speciální značky pro mladé pak trochu postrádá smysl.