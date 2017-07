Export do Číny? Zmrzlina z Opočna se zatím bojí okopírování, tvdí obchodní ředitelka

LN: Na kterých trzích nyní působíte?

Slovensko je pro nás trh téměř domácí. Dále máme zastoupení v Dubaji,kde je i kancelář, která zprostředkovává distribuci v zemích Perského zálivu. Letos se nám podařilo dostat se do Austrálie, do Velké Británie. Jsme v Jihovýchodní Asii. Rumunsko, Bosna a Hercegovinu, Bulharsko patří již k tradičním odběratelům. Nedaří se nám exportovat do Rakouska, přestože se nám ozývají zákazníci, kteří jezdí do Jižních Čech za zmrzlinou. Ale Rakousko má tak silně chráněný vlastní trh, že se nám jej zatím nepodařilo prorazit. Ale možná je to jen otázka času.

LN: Mají v Dubaji taky nejraději vanilkovou?

Ano, i když je překvapuje barva. Jsou zvyklí na světlejší. Toužili po pistáciové, ale když naši pistáciovou ochutnali, zklamala je. Za to je velice oslovily právě sorbetové druhy, které tam nyní exportujeme. V Rumunsku je velmi oblíbená borůvková, v Liverpoolu zase chtěli neutrální chuť - obdobu té, co nabízí McDonald’s nebo KFC, což je sněhově bílá.

LN: Chtěli jste se také dostat na čínský trh.

Na tom zatím pracujeme. Je to zdlouhavé. Kontrolují si výrobu, postupy, několikrát byli ve výrobním závodě v Opočně na návštěvách, na auditech. O vše mají zájem, ale je velice zdlouhavé od nich obdržet jakékoli reakce nebo odpovědi. Na vše požadují podrobné analýzy. Jejich reakce na nás dělají dojem, že si následně produkt chtějí vyrobit sami. Nyní jsme v kontaktu se dvěma čínskými společnostmi. Vzhledem k již minulým zkušenostem v obchodu s Čínou jsme však velice obezřetní. Do Číny již delší čas exportujeme sušené mléko nebo syrovátku, takže jsme na čínské jednání zvyklí. Jsem ale opatrná v prognózách, kdy se nám tam skutečně podaří prorazit.

LN: Kolik zmrzlinových příchutí vyrábíte?

Asi 53 druhů. Zmrzliny máme rozdělené na smetanové pod označením Mixar, mléčné v řadě Fredomix, sorbetové s vysokým podílem ovocné složky, pak vodové a UHT zmrzliny – což je druh zmrzliny, která je určená pro hygienicky náročné provozy, kde není možný instalovat přívod vody. Ve specialitách máme druh Espresso Freddo pro přípravu ledové kávy frappé a 15 druhů ledových tříští pod označením Alpina - ledové tříště z Opočna.

LN: Co je neutrál zmrzlina?

Smetanový základ, do kterého si každý může přidávat ovoce nebo další ingredience. Záleží jen na chuti a fantazii provozovatelů. Do přípravy zmrzlin jim nezasahujeme, ani nemůžeme, protože provozovatelé stánků, kterých máme asi 1500, jsou fyzické osoby na nás nezávislé. Nicméně je bedlivě kontrolujeme a v případě, že zmrzlinu dělají podle našich představ, oceňujeme je, jak certifikáty Dobrého zmrzlináře, tak je odměňujeme formou podpory propagačně marketingovými předměty a výzdobou stánku na naše náklady. Kontrola kvality u provozovatelů je velice důležitá, neboť jsme se také setkali s tvrzením, že zmrzlina z Opočna není dobrá.

LN: Protože nechutná všude stejně.

Přesně tak. Jeden faktor je stroj. Každý může dělat zmrzlinu trochu jinou. Rovněž možnost regulace nášlehu ovlivňuje její chuť. K zásadnímu v rozdílu chuti však dochází nedodržením postupu rozmíchání uvedeném na obalu, nebo když provozovatel točí pod naším jménem zmrzlinu konkurenční. Aby zmrzlina byla vždy stejná, je na každém sáčku uveden popis použití – tedy k jednomu kilogramu směsi se přidají dva litry vody, směs se rozmíchá, nechá chvíli odstát, aby došlo k rozvinutí aromat a pak je již vhodná k použití ve stroji. Ve chvíli, kdy provozovatel změní poměr, tedy chce ze zmrzliny získat větší výtěžnost a zmrzlinu zředí vyšším obsahem vody, nám kazí jméno. Provozujeme auto pod názvem Zmrzlinová pohotovost a ta nejenže jezdí, když potřebuje zmrzlinář pomoci se strojem nebo sortimentem, ale i skutečně sleduje kvalitu zmrzliny na rozličných místech.

LN: Jak často kontroly provádíte?

Nechci říci nahodile, ale při každodenních běžných cestách republikou. Kontrolou jsou pověřeni i samotní distributoři v jednotlivých regionech.

LN: Které příchutě jsou nejoblíbenější?

Jednoznačně vanilka, čokoláda a jahoda. Jsou snadno kombinovatelné se sorbetovými příchutěmi – mandarinkou, černým rybízem, melounem, kiwi, máme i kaktusovou. Musím říci, že nám vanilková zmrzlina dělá celou polovinu obratu. Lidé jsou na ni zvyklí. Ta receptura je 80 let stará, nic se na ní od té doby nezměnilo. Lidem připomíná chuť z dětství.

LN: Když mluvíme o těch dětských chutích. Ve svém letáku doporučujete jako dětské příchutě šmoulí a punč. Punč ale není moc dětská příchuť.

Také jsme tento druh kvůli nezájmu zákazníků přestali vyrábět. Nezískal si oblibu. Nebyla to ani chuť punče, ale bylo to jen punčové aroma. Po každé sezóně děláme pravidelná vyhodnocení a vyřazujeme méně oblíbené druhy a nahrazujeme je novinkami nebo žádanými trendy. Předminulou sezonu kvůli nezájmu jsme takto vyřadili citron, protože ho zákazníci nechtěli. Po roce jsme se k němu ale vrátili, protože byl naopak žádán.

LN: Jaké byly tržby loňský rok?

V maloobchodních cenách se v prodejích protočilo ve zmrzlině a tříštích naší značky asi dvě miliardy korun. Náš podíl na trhu odhadujeme na 70 procent, zbytek trhu zaujímá konkurence.

LN: Kdo je vaše konkurence? Řemeslná nebo například nanuková zmrzlina?

V točené zmrzlině tu jsou italští a další čeští výrobci. V rámci rozšíření portfolia jsme začali vyrábět základ pro kopečkovou zmrzlinu. To byla právě naše konkurence. Od jara tohoto roku nabízíme i tuto směs, která je pro výrobce řemeslné zmrzliny takovým polotovarem s možností vyrábět i jiný druh čerstvé zmrzliny.

LN: To už je ale náročnější na výrobu než točená zmrzlina.

Ano. Stává se nám, že někde říkají, že už tu mají „přeopočnováno“ . Někteří zmrzlináři se ale chtějí odlišit a právě pro ně je tento základ určen. Může se smíchat s mlékem, s vodou, ovocem, karamelem, pařížskou šlehačkou, různými ovocnými pastami. Proto jsme se základem na její výrobu přišli na trh i my.

LN: Jaké trendy ve zmrzlinářství pozorujete?

Velmi oblíbené jsou nyní sorbety. Uvažujeme, že nahradíme vodové příchutě právě příchutěmi sorbetovými, které zaznamenaly raketový nárůst. V sorbetech skutečně cítíte ovoce. Pak jsou další trendy, které ale pro nás jako průmyslové výrobce, nemají zásadní význam. Objevují se takové příchutě jako šunková, uheráková, koprová, okurková. Je to výstřelek, který pro nás není zajímavý.

Provozovatel menšího stánku se chce takto odlišit a dá si s výrobou práci. Ale kdybychom se my rozhodli, že vyrobíme nějakou výstřední příchuť, tak zákazník si ji dá ze zvědavosti jednou, ale nepředpokládáme, že by si k ní vytvořil vztah a dával si ji pravidelně. Toho se straníme a necháme na těch ostatních. Lidé se také v poslední době začali zajímat, co zmrzlina obsahuje a jaké je její složení, Vzhledem k tomu, že tento produkt je hlavně určen pro dětskou populaci, nahradili jsme tak všechna umělá barviva za přírodní. Jak ve zmrzlinách, tak tříštích. Spotřebitelé jsou na složení více všímavější a náročnější, chtějí více poctivosti.

LN: Zmrzlina z prášku ale moc poctivě nezní.

Není tomu tak, všichni velcí výrobci zmrzlin a zmrzlinových směsí využívají pro svoji výrobu komponenty v sušeném stavu. Jenom opočenská zmrzlina využívá technologie tak, aby se finální zmrzlina dostala k zákazníkovi v čerstvém stavu – není tedy podrobena hlubokému zmrazení a následnému několikaměsíčnímu skladování, což má samozřejmě vliv na konzistenci a celkovou kvalitu.