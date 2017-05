Zničí zákaz kouření další hospody? Je to šance na změnu, říká muž z Prazdroje

Což je úkol zejména pro Plzeňský Prazdroj, který prodává pivo ve 20 tisících provozovnách z celkových zhruba 42 tisíc v Česku. „Je to příležitost ke změně k lepšímu,“ říkáTomáš Mráz, v Prazdroji ředitel obchodu pro restaurace a hospody.



LN: Jsou na zákaz kouření hospodští připraveni?

Já bych řekl, že většina ano. Už delší čas s nimi o tom mluvíme. A myslím, že se obecně o celém zákazu kouření mluví tak dlouho, že kdo chtěl být připravený, už připravený je. A my jsme zas připraveni pomáhat těm, kteří na protikuřácký zákon ještě připraveni nejsou. Zkoušíme s nimi hledat řešení, aby mohli obsloužit hosty, kteří budou lpět na té cigaretě k pivu.

LN: Jak například?

Aby si mohli kuřáci dopřát cigaretu v relativním pohodlí před provozovnou například na zahrádce nebo u nějakého „mokrého loktu“, tedy speciálního parapetu. Máme k dispozici malé stříšky, aby na kuřáky nepršelo, vybavení pro předzahrádky a podobně. Je toho řada, ale pro nás je klíčové, aby hospody jako celek přežily a mohla bez větších ztrát pokračovat kultura čepovaného piva.

LN: Jak to celé promění českou hospodu? Co se s ní stane?

Dá se říci, že stejně jako se mění podmínky, v nichž hospody fungují, mění se a budou se ještě víc měnit hosté, kteří do hospod přicházejí. Například v podílu žen nebo možná i rodin nebo se bude měnit nabídka a suma, kterou jsou lidé ochotni v hospodách utratit.

LN: Jinými slovy, bude do hospod chodit více žen než dosud a my všichni budeme v hospodách víc utrácet a kupovat si dražší pití?

Zřejmě ano. Protože v mnohém přejímáme trendy, které přicházejí ze zahraničí. V budoucích letech tedy zřejmě uvidíme v restauracích a hospodách víc žen a také, že hosté budou pít lépe. Tím myslím, že si budou vybírat prémiovější, tedy dražší produkty.

LN: Mluvíte třeba o příkladu z Německa? O reakcích tamních hospod na zákaz kouření?

Přesně tak. Ale nejen z Německa, ale i dalších zemí. Pokud vezmeme příklady ze zemí, kde situaci dobře známe, což je například i Velká Británie, tak trh prošel vždy zcela zásadními změnami.

LN: K horšímu, nebo lepšímu? Propadl se, nebo vzrostl?

Nejprve propadl a po určitém uklidnění během dvou až tří let se vrátil na původní objem. Ale v lepší kondici a kvalitě. Z pohledu nových návštěvníků, kteří dosud do restaurací tolik nechodili, jde o posun jednoznačně k lepšímu. Mají širší nabídku, prostředí je čistější. Ovšem pro lidi, kteří k pivu nutně potřebují cigaretu, je to prostředí samozřejmě horší.

LN: Takže radikální změna prakticky pro většinu hostů?

Naprosto. Ale nejen pro hosty. Změní se samotné hospody. Gastronomie je jedním z nemnoha způsobů byznysu, které radikálně přejímají vzory ze zahraničí. U nás se ta vzorová gastronomie po 27 letech moderní historie jen pomalu přelévá do provozoven, zatím jen postupně do těch lepších. A možná, že ony nepopulární regulace tu změnu k lepšímu uspíší. Ona by se postupně změna stala tak jako tak, ale regulace výrazně zrychlí přemýšlení restauratérů a hospodských. A ruku v ruce s tím se budou měnit i hosté.

LN: Jak?

Dá se předpokládat, že zakouřené lokály vystřídá čistší prostředí, že hospodští budou připravovat třeba nová menu, aby přilákali novou sociální skupinu hostů, přibudou nějaké nové typy zážitků k přilákání určité komunity zákazníků. V hospodách se budou víc setkávat lidé stejného zájmu. To jsou ty trendy, které vidíme v zahraničí a které přijdou i k nám.

LN: Myslíte, že k soutěžím v šipkách a karbaníkům přibudou třeba šachisté nebo sběratelé známek?

Možná. Ale mám na mysli třeba rostoucí oblibu o hospodské kvízy. Než jsem to zažil poprvé, tak jsem si myslel, že při tom nelze diskutovat s přáteli nebo nedej bože jíst nebo pít, ale ve skutečnosti je to ještě větší zábava, než když jde člověk do hospody jen tak, bez účelu.

LN: Odhadnete, kolik hospod u nás skončí vlivem zákazu kouření? Třeba v porovnání s Německem.

V Německu to před těmi nějakými osmi lety postihlo zhruba tři až čtyři procenta tamních hospod. Těžko odhadovat, co to udělá u nás, ale já se domnívám, že to bude podobné. Určitě to nebude víc než jednotky procent celkového počtu restaurací a hospod u nás. Počítám do odhadu ale i ty hospody, které už v minulých měsících zavřely kvůli EET.

LN: Což dohromady není tak málo, znamená to stovky hospod...

... které zavřou. Tak to je. Ale vinou celé řady všech regulatorních opatření, která na ně dopadají. Nejen zákazem kouření, tomu bych nevěřil. Je za tím i EET i další omezení. Včetně třeba toho, že si spousta provozoven, často hlavně v menších obcích, přilepšovala pronájmem hracích automatů. To skončilo a mají výpadky v tržbách. Je to jeden z mnoha příkladů.

LN: Takže potvrzujete, že situaci neustojí nejvíc právě malé vesnické hospody. Prazdroj má štědré projekty na podporu hospod, které by se vlivem přibývajících regulací mohly ocitnout v potížích. Myslíte i na ty nejmenší na vesnicích?

Budeme vždy pomáhat do té míry, aby to bylo oboustranně výhodné. Nerozlišujeme hospody na velké a malé vesnické nebo velké a malé městské. My se na to budeme vždy dívat pohledem člověka, který si tam jde dát pivo, a pokud se vyplatí investovat do té hospody peníze, aby tam host zažil s naším pivem lepší zážitek, tak to uděláme.

LN: To znamená, že hospoda musí mít zajištěný nějaký slušný odbyt piva, abyste se o ni zajímali.

Samozřejmě, jde o vzájemný obchod. Bylo by asi hloupé někam investovat peníze bez šance, že se mi vrátí zpátky.

LN: A vrátí se vždycky zpátky?

Věřím, že věci, které děláme pro hospodský byznys, pomáhají. Především té provozovně a i nám se vyplácejí. Dáváme hlavně našim zákazníkům najevo, že nám o prodej v gastronomii jde, že jim chceme pomáhat a nabízené projekty mají smysl.

LN: Třeba ty hospody ale i tak zkrachují...

I to je možné. Je to prostě podnikání a my nepřebíráme zodpovědnost za fungování konkrétní hospody nebo restaurace. Prostě můžeme jen maximálně pomoct našimi znalostmi a know-how, které máme. Ale vlastní péče o tu hospodu je vždy v rukou konkrétního hospodského.

LN: Vy sám jste nekuřák. Jaký je váš vlastní názor na protikuřácký zákon?

Můj osobní názor je, že by stát neměl zasahovat do svobod, v tomto případě podnikatelských. Tohle by si měly hospody regulovat samy.

LN: Poškodí to hodně i byznys pivovarů?

Já myslím, že v krátkodobém horizontu to bude mít negativní dopad, který pocítíme, ale za delší období se čísla trhu vrátí zpátky. To vidíme i v těch okolních zemích, kde k zákazu kouření už došlo.