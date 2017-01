Zpožděná oprava zchátralého hlavního nádraží v Praze bude stát půl miliardy

Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) si SŽDC letos nechá vypracovat studii a projektovou dokumentaci na dokončení rekonstrukce. „Náklady na dokončení rekonstrukce budou ve stovkách milionů,“ uvedl ministr.

SŽDC vypověděla loni na podzim nájemní smlouvu na nádraží firmě Grandi Stazioni, která nestihla komplex včas zrekonstruovat. SŽDC zaplatila firmě 565 milionů korun jako úhradu prokazatelných nákladů, které při rekonstrukci proinvestovala, a o dalších 200 milionů se správa železnic s italskou firmou soudí.

Grandi Stazioni měla nádraží v nájmu od roku 2003 výměnou za rekonstrukci objektu. Pokud by rekonstrukci zvládla dokončit do loňského 16. října, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let.



Za třincát let od podpisu smluv opravila jen část budovy a odbavovací halu nádraží. Boční trakty a fasáda Fantovy budovy se rekonstrukce dosud nedočkaly.

SŽDC podle Ťoka letos investuje do oprav a rekonstrukcí desítek nádraží v Česku kolem 600 milionů korun. Nádraží loni podnik převzal od Českých drah.