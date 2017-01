Zvůle mobilních operátorů má skončit. Sobotka nařídil Mládkovi upravit zákon

V dopise adresovaném ministrovi průmyslu Janu Mládkovi, který mají LN k dispozici, nařídil do novely vložit odstavce omezující úpravy smluv ze strany operátorů.



Silné emoce vyvolal na přelomu roku návrh novely zákona o elektronických komunikacích. Čeští spotřebitelé od ní očekávali posílení svých práv v nerovném boji s operátory, za který může zejména úprava z roku 2014, kterou si s pomocí člena sněmovního hospodářského výboru Stanislava Pfégera prosadily samy telekomunikační firmy.

Jak ale LN jako první upozornily, lidé čekali marně. Přestože ministerstvo průmyslu i samotný ministr Jan Mládek (ČSSD) opakovaně slíbili do novely zapracovat trojici ustanovení na ochranu zákazníků, kterou se už loni na jaře snažila do legislativy protlačit skupina senátorů. Jenže ze tří bodů zbyl v novele jediný, a to ten o maximální lhůtě pro přenos čísla.



Zbylé, věnující se jednostranným změnám smluv ze strany operátorů, resort vypustil jako nepodstatné s tím, že už dnes má údajně zákazník možnost se bránit.

Direktivní premiér

Do situace kolem zákona nyní vstoupil přímo premiér Bohuslav Sobotka. V dopisu ministrovi průmyslu, který mají LN k dispozici, vyjadřuje znepokojení nad tím, že předmětné body v novele chybí. Ochranu spotřebitele totiž Sobotka Mládkovi vytyčil při bilanční schůzce v polovině listopadu jako úkol číslo jedna.

„Z tohoto důvodu od vás očekávám, že budete v ochraně spotřebitele v oblasti elektronických komunikací výrazně aktivnější než doposud a do připravované novely zapracujete kromě úpravy problematiky přenositelnosti čísla mezi operátory i další prvky posílení ochrany spotřebitele v tom duchu, v jakém byly navrženy ve zmíněném senátním návrhu,“ napsal Sobotka.

Jak reklamovat služby operátora a kde tak učinit?

Zmiňuje přitom přímo jednostranné změny smluv. Podle něj je nutné do zákona zavést povinnost ve smlouvách vymezit rozsah povolených jednostranných změn ze strany operátora, stejně jako povinnost oznamování změn a informování zákazníka o možnosti odstoupit bez sankce od smlouvy, pokud změny nezlepšují zákazníkovo postavení.



„Věřím, že provedením těchto úprav přispějeme k významně vyšší úrovni ochrany spotřebitele v oblasti telekomunikací, než tomu bylo doposud,“ zdůraznil premiér.

Krok k digitální budoucnosti

Mládkovo ministerstvo by tak nyní mělo novelu předělat. Úřad se však ke svým dalším krokům nechce vyjadřovat. „Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na dopis pana premiéra Bohuslava Sobotky nepochybně zareaguje. Nyní je ale na zahraniční pracovní cestě a vyjádří se po návratu z ní počátkem příštího týdne,“ uvedl pouze mluvčí ministerstva František Kotrba.

Sobotkovo nařízení však přivítaly spotřebitelské organizace i další úřady, které mají digitální agendu v gesci. Podle vládního digitálního zmocněnce Tomáše Prouzy se Česko nemůže stát moderní digitální zemí, pokud lidé budou mít obavy využívat mobilní služby a zejména mobilní data kvůli vysokým cenám a gumovým podmínkám.

„Je nejvyšší čas, abychom se v mobilních službách přiblížili podmínkám vyspělé Evropy, a tomu musí odpovídat i ochrana spotřebitelů, včetně co nejrychlejší modernizace legislativy,“ řekl LN Prouza.

Česká legislativa v současné době spotřebiteli nenahrává. Zákazník totiž má možnost bez sankce odstoupit od smlouvy jen tehdy, pokud změna vede ke zhoršení jeho postavení. O tom, co je zhoršení, však rozhoduje samotný operátor. A to je v rozporu s evropskou směrnicí i českým občanským zákoníkem.

„Operátoři si prakticky dělají, co chtějí. Smlouva a její podmínky jsou cár papíru, který z vlastní vůle kdykoliv změní, aniž by umožnili spotřebitelům ukončit bez postihu smlouvu, se kterou nesouhlasí,“ uvedl k současnému stavu právní poradce dTestu Miloš Borovička.