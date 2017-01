Zvůle operátorů může pokračovat. Mládek v zákoně zapomněl na ochranu zákazníků

Nechal si zřídit kabelovou televizi a firma mu po třech měsících změnila programovou nabídku. Místo 150 korun měsíčně teď balíček, ve kterém je o 15 programů méně než v tom původním, vyjde na téměř tři stovky. Důvod? Optimalizace nabídky.



Pokud se to zákazníkovi nelíbí, může odejít, ale musí počítat s tím, že ukončuje smlouvu předčasně, za což je smluvní pokuta až několik tisíc korun.

To je jen jeden z případů, které v uplynulém roce dopadly na české zákazníky. Podobně „čarovat“ umí firmy i s mobilními tarify, známé jsou třeba i kauzy s automatickým dokupováním dat. Ochrana klientů v telekomunikacích je u nás například podle spotřebitelské organizace dTest jedna z nejhorších v Evropě.

Vše se mohlo zlepšit už loni. O změnu se naposledy na jaře 2016 snažili senátoři v čele s Alenou Dernerovou. Do toho se ale vložil ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD). „Dospěl jsem k názoru, že to bude lepší vládním návrhem – máme k tomu i možnost, protože budeme dělat novelu zákona,“ tvrdil v dubnovém rozhovoru pro LN.

Jenže v novele zákona, se kterou teď přišlo Mládkovo ministerstvo, posílení práv zákazníků při jednostranných změnách smluv chybí. A to i přesto, že silnější ochranu spotřebitele stanovil resortu průmyslu jako prioritu číslo jedna nedávno osobně přímo premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Ministerstvo chybu nevidí

„Hodnotil bych to jako nesplnění úkolu, který pan ministr Mládek dostal. Pořád se ohání, jak je ochrana spotřebitele prioritou, ale skutek utek,“ říká Miloš Borovička, právní poradce dTestu.

Samotné ministerstvo si nemyslí, že by byl premiérův pokyn nevyslyšen a slib senátorům porušen. „Klíčovým aspektem návrhu senátorů byla přenositelnost čísla mezi operátory. Tuto problematiku zmíněná novela zákona o elektronických komunikacích obsahuje,“ uvedl mluvčí ministerstva průmyslu František Kotrba.

Jenže senátoři chtěli především zamezit jednostranným změnám smluv ze strany operátorů, jak ostatně potvrzuje i autorka návrhu Alena Dernerová.

„Před 14 dny mě ujišťoval náměstek (ministra průmyslu – pozn. red.) Karel Novotný, že mé novelizační body jsou do zákona zapracovány,“ podivuje se nyní tehdejší senátorka Dernerová.

Zákazníkům svázala ruce změna zákona o elektronických komunikacích už v roce 2014, kterou prosadil člen sněmovního hospodářského výboru Stanislav Pfléger (ANO). Ten sám opakovaně médiím přiznal, že tak učinil na „doporučení“ operátorů.

Pokusů o narovnání práv spotřebitelů bylo od té doby několik. Poslední senátorský na jaře zastavilo právě ministerstvo průmyslu.

„Přišli za mnou zástupci ministerstva s tím, že když svůj návrh stáhnu, zařadí jej do novely zákona, kterou budou předkládat na podzim kvůli druhé vlně digitalizace televizního vysílání,“ uvedla Dernerová.

„Paní senátorka má nepochybně pravdu, že spotřebitele je třeba chránit. Ale je otázka, zda by se to mělo řešit senátním, nebo vládním návrhem,“ prohlásil tehdy pro LN ministr Mládek.

Změna stále v nedohlednu

Platná legislativa dnes říká, že operátor musí dát zákazníkovi možnost odstoupit od smlouvy bez pokuty, jen pokud je změna, kterou dělá, „podstatná“ a vede ke „zhoršení postavení klienta“. O tom, co je podstatné a co je zhoršení, ale rozhoduje sám operátor. Právě to dalo vzniknout kauzám jako automatické zpoplatněné dokupování dat či změny televizních balíčků.

Dernerová a další senátoři proto chtějí vrátit stav, který byl před rokem 2014. Tedy aby nikoliv zákazník byl ten, kdo u Českého telekomunikačního úřadu – případně u soudu – musí prokazovat, že došlo ke zhoršení jeho postavení, nýbrž aby operátor musel dokázat, že je změna klientovi ku prospěchu.

K novele zákona je ještě během prosince možné podávat připomínky, pozitivní změna pro zákazníky je ale podle mnohých stále v nedohlednu.

„V současné době jsme v situaci, kdy si operátoři mění obchodní podmínky v rozporu s evropskými směrnicemi i se zákony, které se změn týkají. Pokutám se vysmívají. Šest milionů, které by pro jinou společnost byly likvidační, jsou z pohledu operátora drobné,“ zlobí se Borovička.