Aby mohl Uber v Londýně jezdit, zaplatí až 85 milionů korun

PRAHA/LONDÝN Uber bude muset v dalších pěti letech zaplatit až 2,9 milionu liber (v přepočtu 85 milionů korun), aby mohl v Londýně provozovat své služby. Oznámila to organizace Transport for London, která spravuje mimo jiné licenční poplatky za provozování podobných služeb. V Česku se kvůli Uberu dostali do ostrého sporu taxikáři a vedení Prahy. Uber zde totiž regulován není.

Státní instituce Transport for London totiž připravila nové tabulky licenčních poplatků, které budou muset platit poskytovatelé podobných služeb. Zprávu o tom přinesl server deníku The Independent.

Nově bude muset stejnou částku jako Uber platit každá společnost, která mají v londýnských ulicích nasazeno více než 10 tisíc vozů. V Londýně je přitom registrováno 116 tisíc řidičů těchto služeb. Část částky tvoří i poplatek za žádost o povolení provozování služby - ten činí sedmnáct milionů. Už od roku 2013 musí každá firma, která provozuje v Londýně více než 10 aut, platit v přepočtu 83 tisíc korun.

Podle Transport for London narostlo odvětví soukromě najímané dopravy natolik, že bylo nutné nastavit poplatky tak, aby odrážely rostoucí výnosy provozovatelů. Serveru Independent řekl mluvčí společnosti Uber, že praxi, kdy větší firmy mají platit víc, firma podporuje.

Mezitím v Praze

Uber je současné době v Česku horké téma. Podle pražských taxikářů provozuje svou službu nezákonně, když nemusí splňovat regulace, které musí splnit provozovatelé taxislužeb.

Taxikáři momentálně vyhrožují magistrátu zablokováním ulic, pokud se situace nepohne do pátečního odpoledne. Magistrát se však opakovaně brání, že na řešení problému nemá kompetence a situaci by měla vyřešit příslušná ministerstva.

„To, co dělají taxikáři na Letišti Václava Havla, je ostudné a hodně to vypovídá o jejich inteligenci. Celé záležitost kolem Uberu už ale měla být dávno vyřešena vhodnou legislativou, která by stanovila jasná pravidla. To nemůže udělat Praha. My Uber nemůžeme zakázat ani jakkoliv regulovat. Apeluju na příslušná ministerstva, aby přestala strkat hlavu do písku a k celému problému se postavila čelem, protože jinak se to bude stále stupňovat,“ reagovala na stížnosti taxikářů pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Taxikáři zaměřili svou nevoli i přímo proti řidičům Uberu, když byly zaznamenány případy vyhrožování a poškozování aut řidičů internetové služby. Jednomu z řidičů Uberu rozbili taxikáři minulý pátek přední sklo a sebrali mu mobilní telefon.