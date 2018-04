Adidas bude postupně zavírat obchody, zaměří se na internetový prodej

FRANKFURT Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas zavírá kamenné obchody a posiluje investice do digitálních aktivit. Jeho cílem je během příštích dvou let více než zdvojnásobit tržby z internetového prodeje, informoval list Financial Times.

„Naše webová stránka je nejdůležitějším obchodem, jaký na světě máme,“ citoval list generálního ředitele podniku Kaspera Rorsteda.



Loni se tržby společnosti Adidas z internetového prodeje zvýšily o 57 procent na téměř 1,6 miliardy eur (přes 40 miliard korun). Do roku 2020 chce firma tyto tržby zvýšit na čtyři miliardy eur (více než 100 miliard korun) ročně.

Adidas má po celém světě zhruba 2500 vlastních obchodů. Dalších 13 000 prodejen nabízejících výhradně značku Adidas funguje na základě franšízových dohod, píše Financial Times. „Časem budeme mít méně obchodů, ale budou lepší,“ uvedl podle listu Rorsted.