Agenturu Bison & Rose opouštějí zakladatelé Bis a Růžička

PRAHA PR agenturu Bison & Rose opouštějí po dvaceti letech zakladatelé Jiří Bis (59 let) a Miloš Růžička (46 let). Oba zakládající společníci se rozhodli z agentury odejít, k dispozici zůstanou jako konzultanti. Skupina Bison&Rose zahájila v roce 2015 reorganizaci. Vytvořila nový subjekt B&R Holding, který se postupně stal mateřskou společností všech specializovaných agentur skupiny.

Dnes se holding podílí na základním jmění agentury 100 procenty. Jednatelem B&R Holdingu je podle obchodního rejstříku Roman Šmíd (46 let), který drží i pětinový obchodní podíl. Další pětinový podíl připadá na Bystrova (46 let), po 30 procentech mají Růžička a Olga Bisová.



„Oba zakladatelé (Bis a Růžička) postupně předávali odpovědnost za chod firmy a za její obchodní výsledky svým služebně mladším kolegům, aby si uvolnili ruce a mohli se věnovat každý svým vlastním projektům,“ uvedl Bystrov ve sdělení obchodním partnerům.

Růžička je spojován se sociální demokracií, v minulosti radil ministrovi vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD). Bison&Rose spojení s politikou odmítá, s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem a s vydavatelstvím Mafra vede několik soudních sporů. „Je rozdíl mezi agenturou Bison&Rose a Milošem Růžičkou, který jedná a vystupuje svým jménem,“ řekl loni v září u soudu zástupce firmy Lukáš Wimětal.



Podle informací zpravodajského serveru Neovlivni.cz se Růžička z politiky prozatím nestahuje. Minimálně do doby, dokud v ní bude nějakou roli hrát Chovanec. „Mému společníkovi Bisovi je letos 60. Dlouhodobě jsme připravovali firmu na to, že on odejde do důchodu a já si vezmu profesní volno. Můj důvod je dlouhodobá chuť se zastavit a odpočinout si. A přehodnotit, čemu se chci v životě dál věnovat,“ uvedl Růžička.

Podle údajů v Obchodním rejstříku je od loňského prosince jednatelem agentury po Bisovi Šmíd. Tržby agentury Bison&Rose v roce 2016 klesly na 95 milionů korun z předchozích 100 milionů, čistý zisk naopak vzrostl na 23 milionů korun. Agentura byla založena v dubnu 1998. Předním tuzemským i mezinárodním značkám poskytuje služby v oblasti PR a komunikace.