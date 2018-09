Airbnb cílí i na firmy. Snaží se uspět s organizací služebních cest

SAN FRANCISCO / PRAHA Airbnb nezajišťuje pouze pronájem nemovitostí pro jednotlivce, již čtvrtým rokem nabízí firmám pomoc při zorganizování služebních cest a teambuildingů. V srpnu firma Airbnb zveřejnila informaci o tom, že už službu Airbnb for Work využilo téměř 700 tisíc firem. Nyní chce služba založená na sdílené ekonomice s firemní verzí dále expandovat.

Společnost ze San Francisca, Airbnb, hodlá rozšířit svoji cílovou skupinu. Kromě turistů se chce více zaměřit na firmy a jejich zaměstnance. Vyplývá to z informací, které firma zveřejnila na svých webových stránkách.

Služba „Airbnb for Work“ pomáhá klientům najít ideální místo pro teambuilding, firemní akce nebo pro dočasné přesídlení firmy. Funguje i v České republice.



„Airbnb pro práci je více než byznysové cestování,“ řekl výstižně ředitel Airbnb for Work David Holyoke pro Forbes. Airbnb se na svých stránkách snaží službu prezentovat jako výhodnou pro obě strany. Podle nich 60 až 80 procent zaměstnanců, kteří trávili pracovní čas mimo kancelář, mělo vyšší míru angažovanosti. Zda je to toto tvrzení založené na pravdě zkouší u Airbnb čím dál více firem. Podle serveru TechCrunch je počet klientů každý rok trojnásobný oproti tomu minulému.

Ne všichni pronajímatelé jsou na to zvyklí

Většina pronajímatelů je podle ředitele Airbnb navyklá na to, že se jedná spíše o noční pronájem podobný hotelu. Hosté zde jenom přespí, ráno se sbalí a jdou zase pryč. U firemních akcí je to jiné, hosté budou v obydlí trávit více času. Organizují si porady, schůzky a další kolektivní činnosti. Podle Davida Holyokeho již nyní nabízejí někteří pronajímatelé umožňují nastěhování a vužívání obydlí během celého dne, u Airbnb to je stejné.

Služba „Airbnb for Work“ byla vytvořena už v roce 2014, dodnes se jedná spíše o okrajovou činnost Airbnb. Podle srpnových údajů dělá služba pro firmy 15 % ze všech rezervací. K naplánování služební cesty využilo „Airbnb for Work“ už 700 tisíc firem. Airbnb založili před deseti lety tři mladí designéři. První kapitál získala firma díky prodeji cereálií během prezidentských voleb v USA. Dnes hodnota Airbnb přesahuje 30 miliard dolarů.