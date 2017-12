Akcionáři Agpi, jimž patří vepřín Lety, schválili převod na stát

VRCOVICE (PÍSECKO) Akcionáři společnosti Agpi, majitele vepřína v Letech, v pondělí na valné hromadě schválili převod areálu na stát. Peníze od státu, 450,8 milionu korun, by měla firma dostat do konce dubna 2018. Areál stojí na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy. Právní zástupce jednoho minoritního akcionáře Jan Válek řekl, že pravděpodobně do 30 dní podá žalobu proti dnešnímu usnesení.

Na valné hromadě ve Vrcovicích na Písecku bylo přítomno 92,4 procenta akcionářů. Pro schválení převodu bylo 89,16 procenta z přítomných akcionářů, proti 10,84 procenta. Na jednání dohlížela notářka Lenka Lojdová. O svolání valné hromady požádal podle místopředsedy společnosti Agpi Jana Čecha akcionář Agropodnik Tábor.

Vláda uzavřela smlouvu s Agpi v listopadu, za budovy a pozemky zaplatí 450,8 milionu korun. Dalších až 120 milionů činí odhad nákladů na sanaci areálu a jeho další úpravy včetně vybudování pietního místa. Po zaplacení daně by mělo firmě zbýt asi 372 milionů Kč, řekl v pondělí Čech.

„Představenstvo usoudilo, že ta nabídka je tak velice zajímavá pro společnost, že bylo velice těžké ji nepřijmout. Představenstvo bylo velice spokojeno. Peníze bychom měli dostat na konci dubna,“ řekl v pondělí akcionářům Čech. Podle firmy se nesníží hodnota společnosti, spíše naopak.

Podle Válka představenstvo firmy Agpi nepodává transparentní informace

Advokát Jan Válek zastupující menšinového akcionáře Petra Vrbu řekl, že do 30 dní podá pravděpodobně žalobu proti usnesení valné hromady. Jednu žalobu již podal kvůli valné hromadě, která byla v červenci. Podle Válka představenstvo firmy Agpi nepodává transparentní informace.

V kupní ceně jsou započteny i náhrada za ušlý zisk nebo motivační složka pro firmu, uvedl Čech. Firma uvažuje o tom, že část peněz dá na rozšíření výrobních kapacit, část na splacení úvěrů. „Za 20 let jsme snížili provozní úvěry o 55 milionů,“ řekl Čech. Areál v Letech tvoří podle něj 2,29 procenta aktiv společnosti.

Vláda koupi schválila v srpnu, v říjnu odtajnila smlouvu. Podle usnesení valné hromady nabude smlouva účinnosti 15. února 2018, splatnost je nejpozději do 31. října 2018. Kupujícím je Muzeum romské kultury. Ve vepříně začal útlum, zvířata se pomalu posílají na jatka. „Poslední zvíře by mělo opustit areál na konci února, měsíc máme na předání. Jakmile ho předáme, do 30 dnů bychom měli dostat finanční prostředky,“ řekl Čech.

O vybudování pietního místa se hovořilo více než dvě desetiletí

Areál vepřína v Letech se stavěl za komunismu od roku 1972, je tam ve 13 halách asi 13 tisíc prasat, provoz firma postupně utlumuje. Plocha areálu je 7,1 hektaru. O vykoupení vepřína a vybudování důstojného pietního místa na území tábora se hovořilo víc než dvě desetiletí.

„Byla období, kdy se u nás střídaly kontroly a tak nás obtěžovaly... Sešly se tři najednou a vyhrožovaly nám pokutou, že se jim nechceme věnovat. Byla to až provokace, drtivá většina byla na udání,“ řekl Čech.