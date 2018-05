Amazon je vedlejší, celé své jmění můžu utratit ve vesmíru, říká nejbohatší muž planety

BERLÍN Nejbohatší člověk planety Jeff Bezos, zakladatel společnosti Amazaon, řekl, že není problém utratit jeho miliardové jmění. Bezos vidí smysl hlavně v investicích do vesmírného cestování. Jeho společnost Blue Origin, která poskytuje lety do vesmíru, je podle něj důležitější než Amazon. Svoji životní misi si nejbohatší muž na světě plní díky letům do vesmíru.

Mnoho lidí si myslí, že své těžce uspořené peníze utrácí až příliš rychle. Při představě, že člověk vlastní majetek v hodnotě 131 miliard dolarů, je téměř nepředstavitelné všechno utratit. Jeff Bezos, nejbohatší muž na světě, ale tvrdí, že to není až tak těžké. Řekl to v rozhovoru s Mathiasem Döpfnerem, výkonným ředitelem společnosti Axel Springer.

„Jediné smysluplné investování mých zisků z Amazonu vidím v podpoře vesmírného cestování,“ řekl Jeff Bezos. „Plánuji mé zisky plynoucí z Amazonu využít ve firmě Blue Origin,“ dodal.



Lety do vesmíru jsou nejdůležitější misí života

Ročně Bezos do vesmírných letů investuje z výdělku Amazonu miliardu dolarů. Podle něj se jedná o nejdůležitější misi jeho života. Společnost Amazon označuje za vedlejší byznys, pozornost soustředí na Blue Origin. Ve vesmíru bude podle Bezose žít v budoucnu bilion lidí a těžký průmysl se přesune ze Země na ostatní planety.

„Když budeme mít bilion lidí na dalších planetách ve sluneční soustavě, tak můžeme mít i tisíc Einstainů a Mozartů,“ uvedl Jeff Bezos v rozhovoru. „Věřím, že v budoucnu můžeme všechen těžký průmysl přesunout pryč ze Země a tady budeme bydlet a mít zónu s lehkým průmyslem. V podstatě může být Země krásná planeta pro život,“ dodal. Bezos věří, že expanzi do vesmíru může nastartovat i on sám.



Jeff Bezos je dle svých slov opravdu vášnivým studentem vesmírného cestování. „Zajímám se o vesmír, protože je mou vášní, přemýšlím o něm a studuji ho už od svých pěti let. Snažím se pracovat na vesmírném projektu, protože pokud se o to nebudeme snažit, tak bude naše civilizace stagnovat. Nechci, aby moji vnuci a pravnuci žili v takové civilizaci,“ řekl Bezos.