Amazon poprvé překonal Google. Je druhou nejhodnotnější firmou v USA

NEW YORK Americký internetový prodejce Amazon.com v úterý překonal poprvé v tržní kapitalizaci Alphabet, mateřskou firmu Googlu, a stal se druhou nejhodnotnější veřejně obchodovanou firmou ve Spojených státech. Akcie Amazonu zpevnily o 2,69 procenta na 1586,51 dolaru, tržní kapitalizace firmy tak dosáhla 768 miliard USD (15,9 bilionu Kč).

Akcie Alphabetu naopak klesly o 0,39 procenta na 1095,8 USD a tržní hodnota firmy činila 762 miliard USD, napsala agentura Reuters.



Posílení akcií Amazonu je odrazem důvěry analytiků ve vytrvalou expanzi firmy do oblasti počítačové technologie cloud, obchodů s potravinami a dalších nových aktivit. Naopak v případě Alphabetu se analytici obávají možných regulačních opatření po nedávném odhalení, že poradenská firma politiků nečestně získala osobní data 50 milionů uživatelů Facebooku. Alphabet a Facebook dominují trhu s internetovou reklamou a již dříve čelily kritice politiků kvůli tomu, jak zacházejí s daty svých uživatelů.

Za poslední rok do pondělí akcie Amazonu stouply o 81 procent. Růst akcií podpořilo prudké zvýšení tržeb, protože stále více nákupů se uskutečňuje přes internet, a přesun počítačových operací podniků k technologii cloud, která poskytuje firmám software a data ze vzdálených serverů a databází. V této oblasti má přední postavení na trhu dceřiná společnost Amazon Web Services.

Amazon by mohl dohnat i číslo jedna, Apple

„Využívají své hotovostní toky k rozvoji nového podnikání,“ uvedl hlavní investiční stratég firmy Inverness Counsel Tim Ghriskey. „V určitém okamžiku by mohli mít na dohled Apple,“ upozornil. Apple je nyní nejhodnotnější veřejně obchodovanou firmou na světě s tržní kapitalizací 884 miliard dolarů (18,3 bilionu Kč).



Růst akcií v minulosti obvykle není spolehlivou předpovědí budoucího výkonu akcií a růst akcií Amazonu v posledních letech byl podle většiny kritérií mimořádný. Pokud by si však akcie firmy udržely své růstové tempo zaznamenané v uplynulém roce, mohla by tržní kapitalizace firmy koncem srpna činit jeden bilion dolarů. Akcie Applu by této hodnoty dosáhly o zhruba měsíc později, pokud by rostly stejným tempem jako za poslední rok.

Amazon v únoru sesadil z pozice třetí největší firmy podle tržní kapitalizace v USA softwarovou firmu Microsoft.

Akcie firmy Alphabet od počátku roku stouply o čtyři procenta. Za poslední rok posílily o 26 procent.