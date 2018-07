Amazon Prime Day: zákazníci utráceli jako zběsilí, zaměstnanci stávkovali kvůli pracovním podmínkám

FRANKFURT/MADRID/PRAHA Velká slevová akce Prime Day, která trvala 36 hodin, proběhla v úterý a ve středu. Mezitím, co zákazníci utráceli své peníze a nakupovali zboží zlevněné až o polovinu, zaměstnanci Amazonu stávkovali kvůli nízké mzdě a špatným pracovním podmínkám. Do stávky se zapojili pracovníci distribučních center v Německu, Španělsku a v Polsku. Zaměstnanci logistického centra v české Dobrovízi do práce přišli.

Zaměstnanci Amazonu v několika zemích začali v úterý opouštět distribuční centra a šli stávkovat. I přes to, že zrovna probíhala obří prodejní akce společnosti, kterou vlastní nejbohatší muž planety Jeff Bezos. Pracovníci si naplánovali stávku zrovna v nejvytíženější dobu. Společně s Vánoci patří akce Prime Day k prodejním vrcholům Amazonu.

„Ta zpráva je jasná - zatímco internetový gigant bohatne, šetří na penězích i zdraví svých zaměstnanců,“ uvedla zástupkyně odborového svazu Verdi Stefanie Nutzenbergerová.



V Německu se stávky mělo zúčastnit několik tisíců zaměstnanců skladů. Nakonec se podle odborů protestu zúčastnilo 2400 lidí, informoval Augsburger Allgemeine. K protestům se také připojili polští pracovníci, ti ale zůstali ve skladech a podpořili tuto akci tím, že pracovali nižším tempem. Odboráři požadují od společnosti především vyšší platy a také menší tlak na zaměstnance. Německo je pro Amazon druhým největším trhem po Spojených státech. Loni tam firma zvýšila tržby o 20 procent na 17 miliard USD (375,8 miliardy korun) a na celkových tržbách se podílely 9,5 procenta.



Ve Španělsku došlo na potyčky

Největší stávka proběhla ve Španělsku. Zaměstnanci ve městě San Fernando de Henares uspořádali třídenní protest. Během druhého dne policie podle španělských novin Público dokonce dva lidi zatkla. Jeden ze zadržených měl být zraněn ránou do obličeje od jednoho z policistů. Incident se začal stupňovat, když skupina přerušila provoz, píše Público. Podle agentury Reuters se protestu ve Španělsku od pondělí zúčastnilo 1800 lidí.



V českém logistickém centru v Dobrovízi na stávku nedošlo. „Všichni naši zaměstnanci jsou dnes v práci a věnují se tomu, aby našim zákazníkům poskytovali ty nejlepší služby,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí české divize Amazonu Ctibor Jappel.



Více než 100 milionů kusů zboží

Podle největšího světového online prodejce Amazon se prodal díky slevě rekordní počet reproduktorů Amazon Echo za jeden den. Mezi nejvíce prodávané produkty patřila kompaktní multimediální televize v podobě Fire TV Stick a také chytrý domácí asistent Echo Dot. Online prodejci během dvou dnů dohromady prodali více než 100 milionů produktů. Akcie společnosti Amazon po akci Prime Day vzrostly o půl procenta.



Segunda jornada de la #HuelgaAmazon. Carga policíal en San Fernando de Henares. Vídeo de @josefinamar14. pic.twitter.com/HaWRCZoCIr — CTXT (@ctxt_es) 17. července 2018

Odhady odborníků tvrdí, že Amazon mohl během akce Prime Day prodat zboží v hodnotě přesahující 3 miliardy dolarů. „Prodejce pravděpodobně zaznamenal tržby ve výši 1,5 miliardy dolarů až 2 miliardy dolarů. Celková hodnota zboží překročila 3,5 miliardy dolarů“, řekl pro Reuters analytik banky RBC Capital Markets Mark Mahaney. Samotná společnost Amazon zatím výsledky nezveřejnila.