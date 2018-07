Americká cla by mohla stát německou ekonomiku až 20 miliard eur

BERLÍN Cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem již brzdí ekonomický růst Německa a mohla by stát Němce v letošním roce až 20 miliard eur (517,3 miliardy korun). Německému časopisu Der Spiegel to řekl Gustav Horn, šéf německého ekonomického institutu IMK, který má blízko k odborům.

Spojené státy uvalily 1. června clo na dovoz ocele a hliníku z EU. Trump hrozí rozšířením cel na dovoz automobilů a automobilových součástek z EU.



„Politika cel bude stát Němce v letošním roce až 20 miliard eur na dodatečných příjmech,“ prohlásil Horn. Bez Trumpovy politiky by byl letos růst lepší díky vývozu.

Pokud mají firmy lepší vyhlídky v oblasti vývozu, mají důvod více investovat, řekl Horn. To se však nyní neděje, což způsobí menší příjmy a méně pracovních míst, než by bylo možné. V případě další eskalace obchodního konfliktu se propadne vývoz a z toho důvodu i investice. „To by byl klasický případ ekonomického poklesu,“ dodal. Německá ekonomika je však nyní silná natolik, že by měla být schopná teď poklesu odolat.

V pátek šéf německé obchodní komory DIHK uvedl, že cla na dovoz aut, která USA zvažují, by stála německou ekonomiku šest miliard eur, napsala agentura Reuters.