Americká cla se u českých hutí pravděpodobně projeví až příští rok

OSTRAVA Dopad zavedení amerických cel na ocel a hliník se u tuzemských hutních firem projeví až za několik měsíců, nejspíš až příští rok. Američtí odběratelé totiž nejprve budou muset sehnat za dodávky z Evropy náhradu.

„V první etapě (pravděpodobně do konce letošního roku) část naší produkce exportované do USA nebude ohrožena, neboť americké firmy nemají za naše výrobky rychle náhradu a budou zboží navýšené o pětadvacetiprocentní clo nakupovat,“ uvedla mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.



Ve středně až dlouhodobém časovém horizontu ale rozhodnutí podle ní ovlivní evropský trh. „Dá se očekávat navýšení importu do Evropy z výroby jiných zemí, kterou v USA nebude možné prodat,“ uvedla Macková.

Do USA se výváží jednotky procent oceli

Mluvčí ArcelorMittalu Ostrava (AMO) Barbora Černá Dvořáková uvedla, že clo poškodí konkurenceschopnost ostravské oceli na americkém trhu, byť z celkového objemu výroby podniku není množství vyvážené do USA nijak zásadní a jde jen o jednotky procent. „Nicméně se jedná o výrobek s vysokou přidanou hodnotou - bezešvé trubky, které se používají v petrochemickém průmyslu pro těžbu ropy a zemního plynu. Těch vyvážíme do USA přibližně 20 procent z roční výroby bezešvých trubek,“ uvedla mluvčí AMO.

Také ostravská huť se obává přesměrování části dovozů určených pro americký trh na trh evropský. „Tím by v Evropě vznikl obrovský nadbytek oceli. Podporujeme proto zavedení mimořádných opatření, takzvaných safeguards, která by bránila prudkému nárůstu dovozu do EU ze třetích zemí,“ uvedla Černá Dvořáková.

Statutární ředitel Ocelářské unie Daniel Urban už ve čtvrtek sdělil, že unie podporuje zavedení mimořádných opatření na evropské úrovni, která by korigovala příliv levné oceli ze třetích zemí.

Spojené státy začaly ode dneška uplatňovat cla ve výši 25 procent na ocel a deset procent na hliník také na dovoz z Evropské unie, Kanady a Mexika. Spojené státy zavedly nová cla na ocel a hliník 23. března. Evropská unie měla doposud z placení těchto poplatků výjimku. Brusel varoval, že v případě uvalení cel přikročí k odvetným opatřením.