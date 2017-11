Americký řetězec prodával košile s hákovým křížem. Mohou za to v Indii, brání se

PRAHA/TALLAHASSEE Na první pohled obyčejná košile s drobným vzorem – který se však při bližším pohledu promění ve svastiku. Ta je hinduisty a buddhisty považována za symbol lásky a síly, za druhé světové války se však coby hákový kříž stala znakem nacismu. Košili s krátkým rukávem od značky Airwalk prodával americký řetězec Ross Dress for Less za necelých 13 dolarů (v přepočtu asi 282 korun). V regálech floridské pobočky ji tento týden našel server Bloomberg.

Zástupci skateboardové značky Airwalk se ve vysvětlení, jak se oděv s kontroverzním potiskem do obchodu dostal, podezřele zamotávají. Nejdříve prohlásili, že svastiky na košili jsou pouhými zmenšeninami takzvaného Ollie Mana, postavičky, která je i jejich ochrannou známkou. Později ale přišli s jiným vysvětlením: hákové kříže jsou prý verzí jiného hvězdičkovaného vzoru.



Hvězdička, hákový kříž, nebo panáček? Posuďte sami: vzorek na košilích značky Airwalk je na obrázku uprostřed.

Potisk tmavomodré košile měl být navržen v newyorském studiu Fashion Options Inc. Vedoucí návrhářských studií za viníka označuje indického výrobce. „Byla to chyba majitele továrny. Tohle jsme si neobjednali,“ řekl Michael Haddad. „Nebylo v tom nic zlomyslného. Vždyť já sám jsem ortodoxní Žid,“ citoval jej Bloomberg.

Prodejce Ross Dress for Less, který má v USA přes 1500 poboček, prý košili již z prodeje stáhl.

Není to poprvé, co se nacistický symbol objevil v běžném řetězci. Značka Zara, která patří do španělské skupiny Inditex, v minulosti prodávala kabelky se zelenými svastikami. Konkurenční Mango zase kdysi bílé dámské halenky potiskla drobnými S, jež se nápadně podobaly logu jednotek SS.

Letos v srpnu chtěla americká firma Teespring ze svastiky „znovu vytvořit symbol míru“ a tričko s duhovým hákovým křížem prodávala v přepočtu od 400 do 700 korun. A české nakladatelství Naše vojsko zase letos prodávalo hrnečky a trička s portréty nacistických vůdců Reinharda Heydricha aK .H. Franka; případ začala vyšetřovat policie.