ANO chce být pro všechny, ale to nejde, říká Ťok

PRAHA Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) je třetím výrazným politikem, který ohlásil, že v příští vládě Andreje Babiše už nechce být. Po ministrovi spravedlnosti Robertu Pelikánovi a zahraničí Martinovi Stropnickém se i on rozhodl, že nechce, aby z něj komunisté dělali překážku pro vznik kabinetu s důvěrou. A má i problém s faktem, že vláda má spočinout na tichém partnerství KSČM, která odmítá vyšší účast českých vojáků na spojeneckých misích.

„Jestli ANO podlehne a řekne, že proto, aby sestavilo vládu, vojáky do misí nepošle, jsem víc než rád, že u toho nebudu,“ řekl LN. Poslední událostí, která k jeho rozhodnutí přispěla, je, že antimonopolní úřad prvoinstančně zrušil dlouho chystanou zakázku na mýtný systém.



LN: Začala se proti vám před časem vrstvit kritika. Nejdřív od SPD, pak komunistů, nyní i ČSSD. Čím jste se jim tak znelíbil?

Mám pocit, že kritika zrovna od SPD, komunistů i od části ČSSD je něco, co mě těší. Protože kdybych byl pro ně přijatelný, zamýšlel bych se nad tím, co dělám špatně. Podle mě jsem na ministerstvu trnem v oku mnoha těm, kterým jsem tu překazil kšefty, kteří byli schopni ledacos ovlivňovat. Já takové praktiky nemám rád, takové dohody se mnou nejdou dělat. Ale může to mít i politický motiv.

LN: Naznačujete, že ty tři strany mají na dopravě kšefty?

Nemají. Možná měly a chtěly by je mít. Mnohokrát jsem říkal, že chci, aby dozorčí rady a další orgány všech společností, jako je Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty či České dráhy, byly apolitické, aby tam seděli odborníci, nikoli lidé podle stranické příslušnosti. Jestli komunisté říkají, že chtějí tyto firmy kontrolovat a mít v nich svůj vliv, možná by se jim to přese mě dělalo těžko. Nechci je ale z ničeho obviňovat, vše ukáže budoucnost nebo minulost.

LN: Jak se změnilo hnutí ANO od chvíle, kdy jste s ním přišel do kontaktu?

Zas tak výrazně ne. Hnutí říká, že chce pracovat pro občany, být protikorupčním a chce, aby se v této zemi dařilo průmyslu i lidem. Viděl jsem v tom liberální směr. Teď mám pocit, že v některých krocích je hnutí ANO nevyhraněné. Dneska chceme vyjít vstříc všem, být pro všechny, ale to nejde. Musíte mít nějaké principy, které jsou důležité. Nemůžete říci, že přidáte všem na platech, bude dost pracovníků, kvalifikovaných a relativně levných. Jsou tu některá rčení, která jdou proti sobě. Debata o zrušení karenční doby je třeba věc, na kterou ANO nemělo přistoupit.

LN: Není z pohledu hnutí ANO už trochu moc ústupků? Kádrování ministrů, programové věci jako karenční doba, požadavek komunistů na útlum zahraničních misí. Nebylo by to snazší, kdyby ustoupil jeden člověk, míněno premiér, než všichni?

Tuhle odpověď po mně úplně nechtějte. Je to věc celé politické scény. Česká politika ještě nezažila takový sjednocený odpor proti jedné osobě. Přijde mi, že je to od všech politických stran trochu pohrdání voliči. Jestliže třicet procent voličů vědělo, kdo vede hnutí ANO, jak ho vede, co za ním je, a přesto mu dali hlasy, není správně rozhodnout se, že na základě formálních a jiných věcí mu neumožní být premiérem. Jestliže strany, které ve volbách získaly kolem deseti procent i pod ně, mají chuť točit světem, není to dobře.

LN: I tak zastupují nějaký segment společnosti a vyjadřují její postoj.

To je pravda, ale rád bych věděl, kolik voličů ODS si dnes říká, že je super, že zůstane v opozici a nebude nic dělat. Lidé dávají své hlasy, aby strany šly do vlády, prosazovaly svůj program. Mě šokuje, i když je to legitimní, že strana, která má šanci něco udělat, chce být v opozici. Proč volit stranu, která nemá touhu věci měnit, pracovat? Z opozičních lavic v českém modelu děláte jen škodiče.