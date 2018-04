Aplikace Záchranka míří do zahraničí. Češi ji využijí i v Rakousku

PRAHA/VÍDEŇ Česká aplikace Záchranka, která funguje už dva roky, míří za hranice. Na území Rakouska se spustí v pátek sesterská aplikace Rettung. Obě země se navíc spojí a dojde tak k unikátnímu propojení tísňového volání přes aplikaci na území dvou států. Záchranku si do svého mobilu už stáhlo 570 tisíc lidí.

Od pátku bude aplikace Záchranka fungovat také mimo hranice České republiky. Češi, kteří pojedou do Rakouska a budou mít nainstalovanou aplikaci, můžou v nouzi díky jednomu tlačítku odeslat svou GPS polohu, zdravotní údaje, kontakty na blízké osoby a další informace rakouské záchranné službě. Zároveň budou telefonicky přepojeni na zahraniční záchranku bez nutnosti stahování rakouské verze aplikace.

„Spolupráce s rakouskou stranou vznikla díky přeshraniční spolupráci záchranných služeb České republiky a Rakouska. Rakušané sledovali vývoj aplikace a díky dobrým výsledkům se nás rozhodli oslovit o propojení,“ řekla pro server Lidovky.cz mluvčí aplikace Záchranka Klára Majíčková.



Záchranka kontaktuje zahraniční callcentrum

Česká verze aplikace začne fungovat v Rakousku oficiálně 13. dubna, stačí si pouze stáhnout aktualizaci. Systém automaticky pozná díky GPS, že se zraněná osoba nachází na území Rakouska a kontaktuje místní záchrannou službu.

„Řešili jsme s Rakouskem i to, zda musíme nějak přizpůsobit aplikaci pro lidi neznalé angličtiny. Operátoři za hranicemi totiž nemluví česky. Zjistili jsme ale, že zatím rakouská záchranná služba nezaznamenala případ, kdy by se neuměli se zraněným domluvit. Pokud by k tomu přeci jenom došlo, tak může zraněný použít funkci pro hluchoněmé,“ popsala Majíčková.



Právě funkce pro neslyšící je jednou z novinek Záchranky. Nastavení pro hluchoněmé bylo v aplikaci sice od začátku, ale nyní přišlo zdokonalení v podobě interaktivních ikon. Pomoci devíti obrázků zraněný záchrance sdělí, k jakému případu mají přijet. Volající o pomoc doteď nedostali zpětnou zprávu o tom, že o nich záchranka ví. Nově jim přijde sms zpráva o přijetí nouzového hlášení.

Službu oceňují samotné záchranné služby

Aplikaci Záchranka si pochvalují přímo i záchranné služby. „Je to pro nás velký pomocník, protože lokalizace při zpracování tísňové výzvy je tím nejdůležitějším. V případě, kdy volající neví, kde se nachází, tak je aplikace Záchranka skvělým nástrojem. Je důležité, že služba funguje po celé republice a vždy kontaktuje nejbližší dispečink,“ sdělila serveru Lidovky.cz Jana Poštová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby města Praha.

V lednu 2017 začala aplikaci využívat i Horská záchranná služba. Aplikace Záchranka od té doby kontaktovala při nouzovém volání i nejbližší horskou službu a pomohla tak zachránit několik lidských životů. Během letních prázdnin se chtějí provozovatelé tísňové služby spojit s další záchrannou jednotkou. „Chceme zapojit i vodní záchranáře, stejně jako tomu bylo u horské služby,“ dodala mluvčí Záchranky Majíčková.

V plánu je chytrý náramek

Před koncem roku plánují tvůrci nový projekt, který by záchranu lidských životů posunul zase o něco dál. Na trh by měli uvést chytrý náramek, který bude mít stejnou funkci jako aplikace Záchranka. Budou ho moci využít senioři i aktivní sportovci. Jediným stiském tlačítka odešlou GPS souřadnice a přivolají si záchrannou službu.

V tuto chvíli funguje Záchranka i v zahraničí. Po stisku tlačítka se volající dovolá na tamní tísňovou linku. Zpráva obsahující podrobné informace a GPS souřadnice ale neodejde. Jiná situace bude od pátku v Rakousku, kde bude aplikace fungovat naplno. Jediný rozdíl mezi českou a rakousku verzí je ten, že Rettung nebude mít návod na první pomoc.



V České republice má nyní ve svém mobilu aplikaci Záchranka 570 000 lidí. Jenom v letošním roce přibylo 75 000 uživatelů. Od ledna 2018 tísňová linka zaznamenala 2900 nouzových zpráv přes aplikaci. Každý den přes ni volá o pomoc zhruba 40 lidí. Od svého spuštění, ke kterému došlo 8. 3. 2016, pomohla aplikace ve více jak 2 000 případech.