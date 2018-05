Apple a banka Goldman Sachs plánují společnou kreditní kartu

NEW YORK Americká banka Goldman Sachs a technologický gigant Apple plánují uvést na trh společnou kreditní kartu. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se záměrem. Kreditní karta podle nich ponese značku Apple Pay a mohla by se objevit začátkem příštího roku.

Společnost Apple je známá například výrobou telefonů iPhone. Firma se však nyní snaží posilovat své aktivity v oblasti služeb, jako jsou mobilní platby či streamování hudby, které se nedávno ukázalo jako největší zdroj příjmu v hudebním průmyslu. Tržby její divize služeb v uplynulém čtvrtletí vzrostly o 31 procent na více než devět miliard dolarů (zhruba 192 miliard Kč), upozorňuje agentura Reuters.



Divize zahrnuje mimo jiné službu Apple Pay, díky které lze provádět elektronické platby prostřednictvím mobilních zařízení od Applu, jako jsou chytré telefony iPhone a počítačové tablety iPad. Uživatelé tak mohou pomocí svých zařízení nakupovat zboží a služby, posílat peníze přátelům či platit účty.