Apple dokončuje své futuristické sídlo. Postup prací ukazují záběry z dronu

CUPERTINO/PRAHA Apple finišuje práce na svém novém sídle, které na první pohled připomíná vesmírnou loď. Záběry kameramana Matthewa Robertse z dronu ukazují, jak se kolem dokončené hlavní budovy zasazují stromy a staví hřiště na basketbal či tenis.

Apple začal své nové sídlo nazvané Apple Park budovat v roce 2014. Hlavní kulatou budovu dokončila firma letos a zaměstnanci se do ní začali stěhovat již v dubnu. Během několika měsíců by se do areálu mělo přesunout až 12 tisíc pracovníků.

Nejnověší záběry ukazují, že hlavní práce nyní probíhají už jen na úpravách okolí budov. Kromě sázení stromů vznikají i cesty a hřiště.

Hlavní budova areálu vyšla na téměř 430 milionů dolarů. Celkové náklady na Apple Park se ale podle dřívějších informací mohou vyšplhat až k pěti miliardám dolarů.



Apple Park má za sebou také pořádání první velké akce - Divadlo Steva Jobse v záři hostilo konferenci, na které šéf společnosti Tim Cook spolu s kolegy představil nové modely iPhonu.