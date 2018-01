Apple dá majitelům zpomalených iPhonů na výběr. Kritizovanou funkci budou moct vypnout

CUPERTINO/PRAHA Apple ustoupil. A to se nestává často. Šéf společnosti Tim Cook slíbil, že v příští aktualizaci operačního systému budou moci majitelé iPhonů deaktivovat funkci, která u starších telefonů záměrně způsobovala zpomalování přístroje. Apple omezením výkonu podle dřívějších vyjádření šetřil stárnoucí baterie, nicméně toto vysvětlení se u uživatelů nesetkalo s velkým pochopení a na výrobce se sesypalo několik hromadných žalob.

V rozhovoru pro ABC News Tim Cook prozradil, že nová verze systému iOS vyjde příští měsíc ve verzi pro vývojáře a posléze se jí dočkají i všichni ostatní uživatelé. „Umožníme lidem sledovat kondici jejich baterie, takže je to velmi, velmi transparentní řešení,“ prohlásil Cook.

Operační systém bude rovněž upozorňovat majitele přístroje, když bude iPhone automaticky snižovat svůj výkon ve snaze předejít neočekávanému vypnutí v důsledku rychlého vybití baterie. „Ale pokud se vám to nelíbí, můžete to vypnout,“ řekl Cook s tím, že to ovšem Apple nedoporučuje.

Je tak otázkou, zda si tímto krokem rozhněvané zákazníky společnost udobří. Hlavní problém byl totiž v tom, že Apple o této funkci neinformoval a byla objevena jen shodou náhod. Výrobce pak až v průběhu prosince pod tíhou důkazů přiznal, že skutečně své starší přístroje zpomaluje a uživatelům se to jen nezdá.

Dočkáme se už v březnu

Pokud se nová verze operačního systému iOS dostane k vývojářům už začátkem února, jak Apple slibuje, veřejnost by se jí mohla dočkat v průběhu března. Výrobce už dříve jako gesto dobré vůle zlevnil výměnu baterií, která rovněž zajistí, že starší zařízení bude využívat svůj maximální výkonnostní potenciál.

Cook v rozhovoru nyní připustil, že měl být Apple v celém problému otevřenější a dát zákazníkům jasně vědět, že taková funkce existuje. Výrobce však už dříve rázně popřel, že by své starší přístroje zpomaloval proto, aby zákazníky přiměl koupit si novější model. Podle Cooka firma věří tomu, že zpomalení výkonu ve kvůli prodloužení výdrže baterie je prospěšné. Výrobce měl podle něj vždy ty nejlepší úmysly a myslel výhradně na dobro zákazníků. Současně se ale omluvil všem, kteří mají snad pocit, že Apple udělal něco nekalého.