Apple Pay by měl do Česka přijít na přelomu roku, iPhone bude sloužit jako platební karta

PRAHA Uživatelé smartphonů s operačním systémem Android mohou už od loňského listopadu platit svým mobilem díky aplikaci Google Pay, čeští majitelé iPhonů mají ale zatím smůlu. Změna by mohla nastat na přelomu letošního roku. České banky se už na příchod systému Apple Pay připravují.

Podle informací HN by mohla ještě letos do Česka zavítat aplikace Apple Pay. Tím by firma Apple dostihla svého konkurenta v podobě Googlu, který už aplikaci pro jednoduchou platbu pomoci mobilu zavedl. O příchodu Apple Pay do Česka se hovoří již několik měsíců, nyní se ale rýsuje konkrétnější termín.

Jak funguje platba přes mobil? S Google Pay a Apple Pay lze platit na jakémkoliv bezkontaktním platebním terminálu v obchodě, při nakupování přes některé mobilní aplikace či přímo na internetu.



K placení jde kromě mobilního telefonu použít i tablet a chytré hodinky. Zařízení musí být vybaveno operačním systémem Android a bezkontaktní technologií NFC.



Každá platební karta je uložená v systému Google Pay či Apple Pay pod přiřazeným číslem virtuálního účtu. Toto identifikační číslo se potom používá místo karty při každé platbě, tudíž aplikace s obchodníkem nesdílí skutečné číslo platební karty.



„Pokud nedojde k technickým problémům, měl by odstartovat v listopadu nebo začátkem prosince,“ uvedl pro HN vysoce postavený zdroj z bankovního prostředí, který chtěl zůstat v anonymitě.



Tuto informaci potvrdily HN také banky. „Pokračujeme v jednání a předpokládáme, že Apple Pay do Česka vstoupí na konci letošního nebo začátkem příštího roku,“ řekl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Na platbu přes Apple Pay se chystá také Air Bank, Komerční banka, Moneta Money Bank a britská společnost Revolut.

Přes Google Pay mohou uživatelé platit od loňského listopadu. Zatím tuto službu neumožní ale všechny banky. Mezi ty podporované patří Komerční banka, Moneta Money Bank, mBank a J&T Banka. Do konce roku se chtějí přidat i Fio banka a Equa bank, začátekm příštího roku pak i ČSOB. Celosvětově vede nad aplikací Google Pay (22 milionů uživatelů ve světě) určenou pro Android jeho konkurent Apple Pay (87 milionů uživatelů po celém světě).