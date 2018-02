NEW YORK Americká technologická společnost Apple používá veřejné cloudové úložiště Googlu ke skladování dat pro svou službu iCloud. Z nové verze příručky Průvodce zabezpečením pro systém iOS, kterou Apple pravidelně aktualizuje, to zjistil server CNBC. Některá média už v roce 2016 uváděla, že Google vyhrál tendr na skladování dat iCloudu, Apple to však nikdy nepotvrdil.

Průvodce zabezpečením pro systém iOS celé roky uváděl, že služba iCloud se spoléhá na systémy pro ukládání dat firem Amazon a divize Microsoftu Azure. V nejnovější, lednové verzi ale Azure chybí a na jeho místě je cloudová platforma Googlu. Z dokumentu přitom není zřejmé, kdy Apple začal úložiště Googlu používat.



Text ani neuvádí, zda Apple využívá cloudové úložiště Googlu k něčemu jinému, než k uchování standardních záležitostí, jako jsou fotografie a videa. Kromě Applu jsou zákazníky Googlu také firmy Kroger, PayPal, Snap a Spotify.

Spojení s Applem je novým důkazem, že Google v oblasti cloudových služeb dohání Amazon a Microsoft. Před nedávnem Google uvedl, že cloudová infrastruktura přispívá k jeho čtvrtletním příjmům jednou miliardou dolarů (20,6 miliardy korun). U Amazon Web Services, což je jednička na trhu, je to 5,11 miliardy dolarů.