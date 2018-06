Asistentka Alexa od Amazonu se zabydlí v zahraničních hotelech, nahradí recepční

SEATTLE Virtuální asistentka Alexa míří do hotelů. Nově bude zařízení od Amazonu pomáhat hostům s přivoláním pokojské, s nastavením televizoru, žaluzií, či světel. Prvním partnerem je řetězec Marriott International, který bude zatím Alexu využívat ve vybraných hotelech v USA. V Prague Marriott Hotelu s virtuální recepční zatím nepočítají.

Alexa je virtuální asistentka vyrobená firmou Amazon. Jedná se o asistentku, která poslouchá lidské povely, odpovídá na otázky a provádí úkoly jako například nastavení alarmu, vytáčení hovoru, či přehrávání hudby. Alexu využívají zařízení Amazon Echo a Amazon Echo Dot, které se dají označit jako inteligentní reproduktory.

Jako první má speciální Alexu pro pohostinství během léta představit hotelový řetězec Marriot International ve vybraných amerických hotelech v Marriott Hotels, Westin Hotels & Resorts, St. Regis Hotels & Resorts, Aloft Hotels a Autograph Collection Hotels. Ze začátku se má jednat o deset hotelů v USA.

Pražského hotelu se to zatím netýká

„Zatím se virtuální recepční zavádí pouze ve vybraných hotelech v USA. Neznáme konkrétní datum, kdy by se mohla rozšířit do Evropy. Našeho hotelu v Praze se to tak zatím netýká a nevíme, kdy by k nám Alexa mohla dorazit,“ řekl pro Lidovky.cz Tomáš Pospíchal, marketingový manažer Prague Marriott Hotelu.

Prostřednictvím virtuální asistentky Alexy budou moci hosté například zjistit, kdy je otevřený bazén, kde se nachází fitness centrum a další informace. Kromě toho jim Alexa pomůže s přivoláním pokojské nebo hosta propojí s někým z personálu. Pokud bude mít hotel zájem, tak Alexa umožní hostům ovládat světla, žaluzie, termostat a dokonce i televizor na pokoji.

„Marriott má dlouholeté zkušenosti s inovacemi pro naše hosty a jsme nadšení, že jsme mezi prvními, kteří nabídnou Alexu pro pohostinství,“ uvedla v tiskové zprávě Jennifer Hsiehová, viceprezidentka zákaznických inovací společnosti Marriott International.



Už nyní hotely Marriott využívají v některých dražších destinacích chytré reproduktory Amazon Echo. K tomu se má přidat speciální verze Alexy pro pohostinství.

Zajímavou funkcí Alexy má být možnost propojit zařízení s účtem hosta. Díky tomu bude mít přístup k Amazon Music, Spotify či audioknihám z Audible. Hotelová verze Alexy by měla každý den vymazat svou historii dotazů, hosté by se tak neměli bát o své soukromí.