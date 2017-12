Banky chtějí v roce 2018 zrychlit převody. Peníze mají přesunout z účtu na účet za pár vteřin

PRAHA České banky chtějí v příštím roce umožnit klientům převod plateb z účtu na účet během několika vteřin. Provoz nové služby by měl začít do konce roku 2018.Česká bankovní asociace se s Českou národní bankou dohodla na tom, že počátkem roku 2018 spustí projekt s názvem Okamžité platby.

Nepřetržitá možnost převodu peněz bude 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu, 365 dnů v roce. V tomto režimu převedené peníze, jejichž limit by byl do 400.000 Kč, by měl mít příjemce k dispozici během několika vteřin od okamžiku, kdy mu je plátce poukáže. Příjemce by měl možnost je použít vzápětí pro další okamžitou platbu, pro platbu platební kartou či pro výběr z bankomatu.



Základní funkce celého systému byl podle asociace již dohodnuty, stejně jako byly vyřešeny technické otázky. V současnosti se do projektu zamýšlí zapojit zhruba třetina bank z těch, které působí v ČR. Jsou mezi nimi v podstatě všechny ty, které poskytují služby drobným klientům.

ČNB, která bankám nabídla zajištění řešení mezibankovních převodů, odhadla dobu přípravy systému na zhruba šest měsíců. Ve stejné době budou své systémy na novou funkcionalitu připravovat i jednotlivé banky. Následovat bude testování, které se uskuteční ve druhé polovině příštího roku.